Zece sicrie pentru industria Europei. Protest anunțat la Bruxelles după un avertisment privind 300.000 de locuri de muncă

Industria europeană avertizează că 300.000 de locuri de muncă ar putea fi pierdute până la sfârșitul anului, pe fondul concurenței tot mai mari din partea Chinei. Eurometal va organiza luni, la Bruxelles, un protest simbolic în care 10 sicrie, reprezentând printre altele „competitivitatea UE”, „locurile de muncă din industrie” și „fabricile europene”, vor fi purtate în jurul sediului Comisiei Europene.

Pierderile de locuri de muncă din industria prelucrătoare a Uniunii Europene vor crește rapid dacă Bruxelles-ul nu oprește „colonizarea” industriei de către producătorii chinezi de componente, avertizează una dintre principalele organizații reprezentative ale sectorului, potrivit The Guardian.

Eurometal estimează că 300.000 de locuri de muncă din industria prelucrătoare vor fi pierdute în restul anului 2026 din cauza concurenței tot mai mari din partea Chinei, care înregistrează în prezent un excedent comercial record în relația cu UE, de un miliard de euro pe zi.

Luni, Eurometal își va prezenta îngrijorările factorilor de decizie de la Bruxelles, organizând un protest în cadrul căruia 10 sicrie simbolice vor fi purtate într-o procesiune în jurul sediului Comisiei Europene. Pe sicrie vor fi înscrise mesaje precum „competitivitatea UE”, „locuri de muncă în industrie” și „fabrici europene”.

Producătorii europeni se tem că executivul european nu conștientizează pe deplin erodarea propriilor industrii, pe măsură ce China pătrunde tot mai adânc în lanțurile de aprovizionare prin vânzarea de componente.

„China nu a făcut niciun secret din ceea ce face. Este prevăzut în planul lor cincinal. China nu vrea să fie un furnizor de materii prime, vrea să fie un furnizor de produse finite. Vor să fie prezenți în lanțurile de aprovizionare pentru produse-cheie, pentru că știu că, odată ce controlează lanțul de aprovizionare, controlează întregul lanț valoric”, a declarat Alexander Julius, președintele Eurometal.

Julius dorește ca executivul european să înțeleagă pe deplin impactul exporturilor chineze la nivelul componentelor, inclusiv al metalelor și produselor chimice utilizate în 90% din industria prelucrătoare.

UE și China încearcă să evite un război comercial

UE a luat deja măsuri în privința vehiculelor electrice, impunând în 2024 tarife vamale importurilor din China, iar în iunie a introdus tarife mai mari pentru importurile de oțel din afara blocului comunitar. Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat, de asemenea, că dezechilibrul anual de 360 de miliarde de euro dintre importurile și exporturile UE în relația cu China „nu este sustenabil”. Cele două părți au convenit să poarte negocieri timp de trei luni, până în octombrie, în încercarea de a evita un război comercial.

„Uitați-vă la pierderile de locuri de muncă care se acumulează în industriile din țări precum Germania. Presa și politicienii pot vedea consecințele, dar nu atacă virusul care le provoacă”, a spus Julius. „Nu văd de ce se întâmplă acest lucru și nici nu se întreabă de ce companiile fie își mută activitatea în China sau India, fie dau faliment.”

Printre condițiile care permit răspândirea acestui „virus” se numără costurile tot mai mari suportate de producătorii europeni din industria metalurgică, generate de tarifele pentru importurile de oțel și de taxele pe emisiile de carbon aplicate sectoarelor cu un consum ridicat de energie.

Componentele fabricate în China nu sunt supuse niciuneia dintre aceste taxe, a spus Julius, iar acest avantaj, combinat cu subevaluarea monedei chineze, yuanul, face dificilă concurența companiilor europene cu rivalii chinezi. Companiile trebuie să răspundă în fața acționarilor și vor continua să cumpere din China, indiferent de retorica politică venită de la Bruxelles, a mai spus el.

„Când industria prelucrătoare pleacă din Europa, Europa nu pierde doar producția, ci și investițiile, know-how-ul și reziliența economică pe termen lung”, a avertizat Eurometal înaintea protestului.

O analiză realizată în iunie de Comisia Europeană estima posibile pierderi de peste un milion de locuri de muncă pe fondul costurilor ridicate ale energiei și al concurenței globale. În această cifră sunt incluse cele 100.000 de locuri de muncă ce urmează să fie eliminate la Volkswagen, reduceri confirmate săptămâna trecută de producătorul auto german.

China a acuzat în repetate rânduri Europa de protecționism. La începutul acestui an, Beijingul a amenințat cu „contramăsuri ferme în cazul în care UE va continua să vizeze companiile sau produsele chineze”, potrivit agenției de stat Xinhua. Ulterior, UE și China au convenit asupra unui armistițiu comercial de trei luni.

Editor : M.I.