Zeci de chinezi luptă de partea Ucrainei. Pentru mulți, întoarcerea în țara natală este imposibilă: „Nu mai avem de ce să ne temem”

Zeci de cetățeni chinezi s-au înrolat în armata ucraineană și luptă împotriva Rusiei, în ciuda riscului de a nu se mai putea întoarce niciodată în țara natală. Unii au plecat din China din cauza nemulțumirilor față de regimul comunist, alții au fost inspirați de moartea unui voluntar chinez pe front. Pentru cei aproximativ 50 de chinezi aflați în prezent în rândurile armatei ucrainene, războiul a devenit o alegere personală, dar și o ruptură posibil definitivă de familiile lor, arată un reportaj publicat de The Kyiv Independent.

Luo Haizhou a cerut, la început, să fie identificat doar după indicativul său militar, „Brunko”. Între timp, a devenit mai puțin rezervat. Acum recrutează alți voluntari chinezi pentru armata ucraineană, în ciuda avertismentelor pe care ofițerii serviciilor de securitate chineze le-au transmis familiei sale din țara natală.

Luo știe că întoarcerea în orașul său, Shenzhen, nu mai este o opțiune sigură: „Pentru cele câteva zeci de chinezi care s-au alăturat armatei ucrainene, această alegere s-ar putea să-i fi costat șansa de a se mai întoarce vreodată acasă.”

Luo s-a întâlnit cu publicația The Kyiv Independent cu o zi înainte de a se prezenta la Infanteria Marină ucraineană, în Odesa. Prin promovarea cauzei Ucrainei pe rețelele sociale chineze, o activitate delicată în condițiile cenzurii stricte impuse de Partidul Comunist Chinez, el a ajuns să cunoască majoritatea celor aproximativ 50 de voluntari chinezi care luptă în diferite sectoare ale frontului ucrainean.

Este vorba despre un grup restrâns, ai cărui membri au motivații personale diferite. Luo susține însă că toți au ales să lupte în semn de sfidare față de sprijinul tacit pe care guvernul chinez îl acordă Moscovei.

„Nu mai avem de ce să ne temem”, spune el.

Beijingul susține că adoptă o poziție neutră în războiul declanșat de Rusia, în timp ce își intensifică schimburile comerciale cu Moscova și îi furnizează componente fabricate în China, utilizate în producția rusă de drone și rachete.

În același timp, cetățeni chinezi luptă de partea Rusiei, iar, potrivit unor informații, ofițeri militari chinezi vizitează zone din apropierea frontului rusesc pentru a studia lecțiile tactice ale războiului. Pentru chinezii care au ales să se alăture armatei ucrainene, decizia ar putea avea însă consecințe personale majore.

Nemulțumirea față de regimul de la Beijing

Drumul lui Luo către Ucraina a început odată cu nemulțumirea față de conducerea comunistă a Chinei. În opinia sa, Partidul Comunist Chinez (PCC) păstrează o mentalitate moștenită din perioada sovietică: oficialii de partid și apropiații lor beneficiază de profiturile generate de dezvoltarea economică rapidă a țării, în timp ce cetățenii obișnuiți continuă să fie exploatați și lipsiți de drepturi.

În pofida campaniei ample anticorupție derulate de președintele Xi Jinping, corupția continuă să fie răspândită în China, susține Luo.

El povestește că, în Shenzhen, un înalt funcționar local al partidului ar fi încercat să-i confiște o proprietate industrială și l-ar fi presat să doneze 300.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 45.000 de dolari, pentru construirea unui drum din beton în apropierea proprietății.

Exercițiu militar chinez. Foto: Profimedia

Luo a decis să construiască drumul pe cont propriu, însă autoritățile l-au declarat ulterior neconform. Funcționarul a fost arestat într-un dosar de corupție fără legătură cu acest incident, potrivit publicației Yangcheng Evening News, controlată de stat. Luo bănuiește însă că acesta ar fi intrat în conflict cu un superior din partid.

Inițial, promisiunea unei vieți noi l-a atras în Ucraina. Fiind comerciant de fier vechi, el credea că serviciile sale vor fi foarte căutate într-o Ucraină care urma să se reconstruiască după război.

A ajuns în țară în decembrie 2023, dar, în scurt timp, și-a dedicat cea mai mare parte a timpului activităților umanitare. A furnizat alimente și aparatură electronică refugiaților și a participat la evacuarea civililor din teritoriile aflate în apropierea liniei frontului.

Deși își putea prelungi periodic șederea, regimul vizelor pentru cetățenii chinezi din Ucraina era dificil. Intrarea în țară presupunea obținerea unei vize ucrainene și a unei vize Schengen pentru tranzitarea unor state vecine, precum Ungaria, Polonia, Slovacia sau România, ori a unei vize pentru Republica Moldova, ale cărei autorități refuzau uneori accesul cetățenilor chinezi.

În cele din urmă, Luo a ajuns la concluzia că înrolarea în armata ucraineană era cea mai bună modalitate de a obține dreptul de ședere.

Pasionat de drone, el s-a pregătit ca operator în cadrul Batalionului 214 de Asalt Independent al Forțelor Terestre Ucrainene. Alături de el se aflau alți patru voluntari chinezi pe care îi ajutase să se înroleze.

Subunitățile batalionului au fost desfășurate inițial în rezervă, în regiunile Sumî și, ulterior, Dnipropetrovsk, înainte de a fi atașate unor brigăzi aflate pe linia frontului.

Soldați chinezi aflați într-un camion în fața moscheii Id Kah din Kashgar, China, în data de 31 iulie 2014. Sursa foto: Getty Images

Luo și ceilalți militari chinezi au solicitat să fie repartizați în poziții de luptă. Comandantul le-a explicat însă că bariera lingvistică le-ar putea afecta capacitatea de a acționa eficient pe câmpul de luptă și le-a atribuit, în schimb, sarcini de sprijin.

Deși cunoșteau suficientă engleză și ucraineană pentru conversații de bază, comunicarea ar fi putut deveni dificilă în situații de luptă, în care rapiditatea și precizia transmiterii informațiilor sunt esențiale.

Potrivit lui Luo, comandantul le-ar mai fi spus că, fiind străini, „nu urau Rusia suficient”.

După o scurtă perioadă în care a transportat provizii și vehicule către front, Luo s-a oferit voluntar să modifice muniții vechi destinate dronelor. Activitatea presupunea reciclarea unor cantități mari de grenade, bombe de mortier și obuze de artilerie, de proveniențe și generații diferite, donate Ucrainei de aliații săi.

Operațiunea era periculoasă. La un moment dat, o dronă de tip Shahed s-a prăbușit la aproximativ 80 de metri de atelierul în care erau depozitați explozibili, iar echipa a fost nevoită să se mute în grabă, povestește Luo.

În august, acesta a fost internat în spital din cauza unei pietre la rinichi. În perioada de recuperare, petrecută pe litoralul Mării Negre, i-a întâlnit pentru prima dată pe pușcașii marini ucraineni.

Soldați chinezi în cadrul unor manevre militare. Foto: Profimedia Images

Impresionat de profesionalismul acestora și atras de comunitatea chineză în creștere din Odesa, a solicitat transferul într-o unitate de infanterie marină.

Luo spune cu mândrie că următoarea sa misiune va fi într-o unitate de apărare aeriană împotriva dronelor, pentru a contribui la protejarea țării pe care o consideră acum acasă.

El rămâne optimist în privința viitorului. În opinia sa, Rusia este pentru China un „pion care trebuie folosit și apoi aruncat”, iar Beijingul ar fi dispus să sacrifice Moscova pentru a slăbi Europa.

Luo crede că un acord între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping ar putea fi încheiat în curând, oferindu-i președintelui rus Vladimir Putin posibilitatea de a pune capăt războiului fără să-și piardă prestigiul.

Indiferent dacă un asemenea acord va fi încheiat sau nu, Luo intenționează să rămână în Ucraina. S-a interesat de posibilitatea de a lucra, după război, în cadrul Serviciului de Grăniceri de Stat și vrea să învețe limba ucraineană. După încheierea conflictului, speră să-și aducă și familia în Ucraina.

Supraviețuirea, principala preocupare

„Mustang” nu împărtășește optimismul lui Luo. Operator de drone în cadrul Brigăzii 12 Azov, el a cerut să rămână anonim din motive de securitate. A vorbit cu The Kyiv Independent în timpul unei scurte consultații medicale la Kiev.

Războiul declanșat de Rusia i-a dat un nou sens vieții, spune el.

În China de după pandemia de COVID-19, pe care o descrie drept o societate apăsătoare și represivă, Mustang ajunsese șomer și apatic, după mai mulți ani petrecuți în străinătate. Moartea lui Peng Chenliang, în noiembrie 2024, l-a determinat însă să ia o decizie radicală.

Peng era, la acel moment, singurul voluntar din China continentală aflat în Ucraina. Mediatizarea morții sale i-a inspirat pe mulți dintre chinezii care luptă astăzi de partea armatei ucrainene, afirmă Mustang.

El spune că nu regretă alegerea făcută. Consideră că Ucraina luptă pentru o cauză dreaptă și este mândru că participă la acest război.

Cu toate acestea, perspectiva sa asupra viitorului este pesimistă. Ordinea internațională bazată pe reguli, în care crede, se destramă și este înlocuită de o lume în care dreptatea aparține celui mai puternic, spune el.

Unii analiști chinezi au propus luna trecută ideea că crimele din Bucha ar fi fost „o punere în scenă” și dau vina pe ucraineni pentru crimele de război comise de soldații ruși. Foto: Profimedia Images

Mustang se teme că, dacă China va deveni suficient de puternică, Xi Jinping își va îndrepta atenția asupra Taiwanului. În opinia sa, conflictul actual s-ar putea extinde și transforma într-un război de proporții globale. El consideră că președintele american Donald Trump a risipit influența internațională a Statelor Unite în relația cu Iranul, ceea ce l-ar putea încuraja pe liderul chinez să acționeze.

Pentru Mustang, numărul soldaților ruși trimiși în luptă pare inepuizabil. În timpul misiunii sale de un an în apropiere de Kostiantînivka, a văzut numeroși militari ruși din infanterie uciși în ceea ce el descrie drept „zidul de drone” al Ucrainei.

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El consideră că soldații ruși sunt induși în eroare în privința condițiilor reale de pe câmpul de luptă pentru a accepta să participe la ceea ce numește un „masacru intenționat”. Nu înțelege cum ar putea cineva, indiferent cât de sărac sau de disperat ar fi, să se ofere voluntar pentru o moarte atât de brutală și lipsită de sens.

Potrivit lui Mustang, militarii ruși înaintează adesea în perechi sau individual. Odată observați, devin ținte pentru mai multe drone FPV și drone bombardier de tip Vampire. Puțini reușesc să ajungă în poziții avansate noi, iar aproape niciunul nu ajunge la liniile ucrainene.

„Proporțional, sunt mult mai puțini soldați acum decât acum un an”, afirmă el.

Deși compania sa de drone nu a înregistrat victime în ultimul an, pericolul este permanent. Militarii sunt expuși atacurilor de artilerie și bombelor planante rusești.

Mustang își amintește că, într-o singură zi, unitatea a fost nevoită să-și schimbe poziția de trei ori. Ultimele două locuri în care s-au adăpostit au fost lovite la scurt timp după ce le-au părăsit.

Cea mai mare amenințare pentru compania sa o reprezintă însă dronele rusești. Mustang spune că operatorii ruși sunt adversari experimentați. Centrul logistic al unității sale a fost identificat și atacat, iar în urma loviturii au fost distruse patru vehicule și muniție.

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Principalul avantaj al militarilor ucraineni îl reprezintă adăposturile subterane și tranșeele, care le reduc expunerea în fața supravegherii și atacurilor inamice.

Compania sa de drone a avut noroc până acum, însă infanteria din batalionul din care face parte a suferit pierderi grele. Pentru Mustang, războiul ar putea deveni viitorul său pe termen lung. Nu s-a gândit prea mult la ce va face după încheierea conflictului.

Poate va rămâne în Ucraina, dacă va reuși să învețe limba, sau își va căuta un loc de muncă în Europa ori în Statele Unite. Uneori se gândește și la posibilitatea de a reveni în China, dar nu știe ce informații dețin autoritățile despre el și preferă să fie prudent.

Deocamdată, spune că are o singură prioritate: să supraviețuiască.

Editor : C.A.