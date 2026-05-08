Live TV

Zeci de mii de elevi au protestat împotriva reintroducerii serviciului militar obligatoriu în Germania

Data publicării:
protest germania
Protestele de vineri nu au fost primele la nivel naţional împotriva serviciului militar. Sursa foto: Profimedia Images

Zeci de mii de elevi au participat vineri la proteste organizate în Germania împotriva unei posibile reintroduceri a serviciului militar obligatoriu. Demonstrațiile, desfășurate sub sloganul „Grevă școlară împotriva serviciului militar obligatoriu”, au avut loc chiar în ziua în care s-au împlinit 81 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Mitinguri şi demonstraţii au avut loc în zeci de oraşe sub sloganul „Grevă şcolară împotriva serviciului militar obligatoriu”, o acţiune ce a coincis cu împlinirea, pe 8 mai, a 81 de ani de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Potrivit poliţiei din Berlin, în jur de 1.200 de participanţi s-au reunit în capitala federală pentru un marş de la Poarta Brandenburg până la sediul Uniunii Creştin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, purtând pancarte pe care scria: „Educaţie în loc de bombe” şi „Berlin în loc de linia frontului”. Organizatorii au transmis că numărul participanţilor a fost de circa 5.000.

La Hamburg, în nordul ţării, organizatorii au spus că în jur de 6.000 pe persoane au ieşit pe străzi, în vreme ce poliţia a numărat 2.300 de participanţi.

Protestele de vineri nu au fost primele la nivel naţional împotriva serviciului militar. La începutul lunii martie, în jur de 50.000 de tineri au luat parte la o grevă şcolară împotriva recrutării şi a serviciului obligatoriu în orice formă, în circa 150 de oraşe din Germania.

Legea intrată în vigoare la 1 ianuarie vizează recrutarea de voluntari pentru mărirea forţelor armate. Însă, dacă ţintele de recrutare nu sunt atinse, parlamentul ar putea decide reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
2
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
nicusor si fritz
3
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit...
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Digi Sport
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marco rubio profimedia
Avertismentul lui Marco Rubio pentru aliații NATO care refuză folosirea bazelor SUA pentru operațiuni militare
copii care mănâncă mere
Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi masă caldă sau pachet alimentar. Guvernul a aprobat finanțarea programului
masini de politie din germania
Alertă în Germania: luare de ostatici la o bancă din Sinzig. Operațiune de amploare a poliției, autorul este căutat
Debate on US troop withdrawal from Bavaria
Premierul landului Bavaria propune despăgubiri pentru bazele militare americane afectate de decizia retragerii trupelor
kaja kallas
UE continuă modernizarea armatei Republicii Moldova. Kaja Kallas, vizită la Chişinău
Recomandările redacţiei
Donald Trump.
Trump anunță un armistițiu de trei zile în războiul din Ucraina...
Romgaz sediu
Guvernul a adoptat creșteri de salarii la Romgaz. Cu cât cresc...
udmr kelemen hunor
Kelemen Hunor: „Guvern minoritar, o soluție acceptabilă în situaţia...
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș”...
Ultimele știri
Guvernul schimbă regulile pentru protejarea industriei de apărare. Darău: „Nu mai putem rata oportunități mari de investiții”
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din Ucraina
Ministerul Mediului: Norul de fum de la Cernobîl nu va avea impact asupra teritoriului României
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Extremiștii lui Farage, victorie zdrobitoare la alegerile din UK. AUR-ul Marii Britanii dă un semnal clar...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
„Îmi plac fetițele”. Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă