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Zeci de mii de persoane, în ciuda caniculei, la primul marș Pride din Budapesta după era Orban

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pride budapesta 2026
Participanți la marșul Pride 2026 din Budapesta traversează Podul Elisabeta purtând un uriaș steag LGBTQ+. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Speranțe mari după victoria lui Peter Magyar

Zeci de mii de persoane au participat sâmbătă la marșul Pride de la Budapesta, desfășurat pentru prima dată după încheierea celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán. În ciuda caniculei, participanții au celebrat un nou început pentru comunitatea LGBTQ+ din Ungaria, după ani marcați de politici restrictive promovate de fostul premier.

Anul trecut, când evenimentul a fost interzis, peste 200.000 de persoane au luat parte la acest marş, în semn de sfidare, cu mult mai multe decât la precedentele ediţii, la care au defilat aproximativ 35.000 de participanţi, transmite News.ro.

Potrivit unui jurnalist AFP de la faţa locului, numărul participanţilor a fost mai mic în acest an decât în 2025, dar mai mare decât la ediţiile precedente. Numeroase persoane, agitând steaguri curcubeu, majoritatea tineri, au înfruntat soarele puternic. Mulți încercau să se răcorească cu evantaie în culorile curcubeului.

„Cred că situaţia se îmbunătăţeşte tot mai mult (pentru minorităţile sexuale), în principal datorită schimbării Guvernului”, a declarat Petra Toth, în vârstă de 18 ani, venită împreună cu partenera dintr-un orăşel din sudul Ungariei la primul său Pride.

„Anul trecut aţi defilat, aţi fost sute de mii din 30 de ţări. Acest marş nu a marcat doar istoria. A contribuit la schimbarea istoriei şi ce diferenţă în acest an!”, a salutat comisarul european al Egalităţii, belgiana Hadja Lahbib, la o conferinţă de presă, sâmbătă, alături de primarul ecologist al Budapestei Gergely Karacsony.

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„Pride-ul de astăzi (sâmbătă) este dovada cea mai recentă a acestui nou început. Vântul schimbării suflă în toată această naţiune mare, iar noi îl resimţim cu toţii”, a adăugat ea.

Organizatorii marșului Pride au decis să menţină evenimentul în pofida căldurii zdrobitoare, dar au cerut sâmbătă persoanelor vulnerabile să privească parada pe Internet. „Apa va fi distribuită gratuit”, au anunţat ei, precizând însă că rezervele sunt limitate şi cerând participanţilor să-şi aducă propriile sticle.

Speranțe mari după victoria lui Peter Magyar

Victoria electorală în aprilie a conservatorului pro-UE Peter Magyar, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare Orban, a provocat o uşurare uriaşă în rândul comunităţii LGBTQ+ din Ungaria. Însă Magyar nu a luat încă nico măsură concretă în vederea restabilirii drepturilor care au fost treptat erodate în numele „protecţiei copilului” de către Guvernul Orban.

„Noi am spus clar că fiecare este liber să iubească pe cine vrea şi să trăiască cu cine vrea, atât timp cât nu încalcă legea”, declara el luna aceasta, întrebat despre drepturile la căsătorie şi adopţie ale cuplurilor de acelaşi sex. „Dacă există o cerere pentru ca să abordăm aceste probleme social şi politic sensibile, suntem deschişi să discutăm despre asta”, adăuga el.

Poliţia a declarat pentru AFP că nu are „niciun motiv” să interzică evenimentul, iar parchetul a abandonat urmăririle penale împotriva organizatorilor marșului Pride de anul trecut, însă dispoziţiile discriminatorii rămîn în vigoare.

La sfârşitul lui aprilie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) stabilea că legislaţia împotriva LGBTQ+ în 2021 contravine dreptului Uniunii Europene (UE). Săptămâna trecută, mai multe organizaţii de apărarea drepturilor au publicat o declaraţie comună în care îi cer lui Peter Magyar să treacă la fapte şi să abroge toate legile adoptate împotriva minorităţilor sexuale.

Amnesty International Ungaria a cerut Guvenului, citând un sondaj recent al Institutului Median care arată că 68% dintre ungari sunt în favoarea legii căsătoriei şi adopţiei cuplurilor de acelaşi sex, să introducă egalitatea drepturilor cuplurilor de acelaşi sex.

Editor : M.I.

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