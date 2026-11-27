Pentru a reduce dependența de Washington, UE pregătește noi împrumuturi și subvenții în valoare de zeci de miliarde de euro pentru a înlocui forțele și echipamentele armatei SUA din Europa, au declarat pentru Bloomberg persoane care au cunoștință despre acest plan.

Potrivit acestora, deși valoarea exactă a acestui plan nu a fost încă stabilită, acesta va începe să fie pus în aplicare în a doua jumătate a anului 2027 și va fi finanțat prin împrumuturi, precum și din fonduri provenite din noul buget pe șapte ani al UE.

Deși țările europene desfășoară un proces de reînarmare la scară largă, ele rămân în continuare dependente în mod critic de SUA în ceea ce privește mijloacele de sprijin strategic pentru operațiunile militare, care permit desfășurarea trupelor, aprovizionarea acestora, coordonarea acțiunilor și colectarea informațiilor. UE a identificat o serie de domenii prioritare pentru investiții comune, printre care apărarea aeriană și antirachetă integrată, recunoașterea externă și tactică, precum și colectarea de date. Cu toate acestea, țările UE nu au înregistrat încă progresele necesare din cauza lipsei de finanțare din bugetul actual, a cărui valabilitate expiră în 2027.

Pentru a acoperi deficitul de fonduri a fost adoptat în 2025 programul „Security Action for Europe” (SAFE), în valoare de 150 de miliarde de euro, din care se preconiza acoperirea unor cheltuieli urgente în domeniul apărării până la intrarea în vigoare a noului buget al UE. Din această sumă, aproximativ 21 de miliarde de euro nu au fost solicitate; conform estimărilor Comisiei Europene, aproximativ jumătate din această sumă va fi solicitată de guverne, iar restul va fi direcționat către o nouă rundă de finanțare.

Aceasta va constitui o continuare a programului SAFE și ar trebui să permită, printre altele, înlocuirea mijloacelor tehnice și logistice necesare pentru gestionarea conflictelor de amploare, pe care administrația lui Donald Trump le reduce treptat pe continent.

De asemenea, Pentagonul efectuează o revizuire a prezenței sale în Europa. Se preconiza finalizarea acesteia până la 1 decembrie. Însă, în cadrul reuniunii țărilor NATO, adjunctul reprezentantului SUA pe lângă alianță, Scott Oudkirk, a anunțat că Washingtonul nu va reuși să prezinte raportul până la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, care va avea loc miercurea viitoare. Nu se știe încă când acest lucru va putea fi realizat, a scris Politico.

Împrumuturile pentru programele comune (inclusiv cele de apărare) pe care le primește Comisia Europeană sunt mai ieftine decât dacă guvernele ar trebui să atragă ele însele fondurile. Multe dintre acestea au, de asemenea, capacități limitate în domeniul politicii bugetare și o datorie în creștere.

Editor : A.R.