Zeci de ONG-uri acuză un abuz prin legea de expropriere „în interes privat” pentru minerit. Scrisoare către Ursula von der Leyen

Data publicării:
Şaizeci de organizaţii neguvernamentale din România au transmis, marţi, o scrisoare oficială către preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi către Secretarul General Adjunct, Viviane d’Udekem d’Acoz, în legătură cu proiectul de lege L143/2026, avertizând că permite exproprierea cetăţenilor în favoarea companiilor miniere private şi elimină proceduri de mediu esenţiale. 

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, 60 de organizaţii neguvernamentale din România solicită Comisiei Europene deschiderea unui EU Pilot – o procedură pre‑infringement prin care Comisia verifică dacă un stat membru respectă dreptul european – privind proiectul de lege L143/2026, conform News.ro. 

„Această lege permite exproprierea cetăţenilor în favoarea companiilor miniere private şi elimină proceduri de mediu esenţiale. Până acum, statul putea lua terenuri şi case doar pentru utilitate publică: drumuri, şcoli, spitale. Odată cu această lege, companiile miniere primesc drept de preempţiune asupra terenurilor din perimetrele miniere, iar statul poate declanşa exproprierea dacă proprietarul terenului nu e de acord să îşi cedeze proprietatea în beneficiul proiectului minier”, avertizează organizaţiile. 

Potrivit acestora, iniţiatorii proiectului de lege „folosesc în mod fals şi abuziv Regulamentul (UE) 2024/1252 pentru a justifica un pachet de măsuri care nu doar că nu sunt cerute de UE, dar contravin flagrant dreptului european şi Constituţiei României”. 

„Aceste măsuri sunt o tentativă de a forţa un regim de expropriere în interes privat, interzis atât de Constituţie, cât şi de dreptul european”, a menţionat Stephanie Roth, reprezentanta reţelei Mining Watch România, în scrisoarea adresată oficialilor europeni. 

Organizaţiile semnatare subliniază că: 

  • Regulamentele UE se aplică direct — nu se transpun în legislaţia naţională.
  • OUG 61/2025 a creat deja cadrul instituţional şi procedural necesar aplicării Regulamentului (UE) 2024/1252.
  • L143/2026 introduce măsuri care nu apar în legislaţia europeană şi care nu au nicio legătură cu implementarea regulamentului.

„În aceste condiţii, proiectul de lege ridică semne serioase de întrebare privind intenţia legislativă şi posibile abuzuri”, se arată în adresa oficială înaintată Ursulei von der Leyen. 

Potrivit organizaţiilor, Legea L143/2026 ar deschide calea pentru exproprieri în favoarea unor proiecte comerciale, ar acorda drepturi de preempţiune companiilor private şi ar reduce protecţia mediului. 

În acelaşi timp, ar limita controlul judecătoresc, ar restrânge participarea publicului şi ar concentra deciziile sensibile la nivel central. 

Organizaţiile reamintesc că Art. 44(3) din Constituţia României interzice exproprierea în interes privat, iar Art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE şi jurisprudenţa CEDO interzic de asemenea astfel de măsuri. 

Semnatarii avertizează că adoptarea L143/2026 ar reprezenta „un regres periculos”, cu potenţial de a reaprinde tensiuni sociale majore şi de a alimenta discursuri anti‑europene. 

Organizaţiile cer Comisiei „să deschidă procedura EU Pilot cu România, să analizeze compatibilitatea L143/2026 cu dreptul UE şi să clarifice public că Regulamentul (UE) 2024/1252 nu justifică măsurile propuse”. 

Editor : A.C.

