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Video Zelenski a mers personal pe front pentru a felicita militarii care au participat în spectaculoasa „Operațiune Vivaldi”

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zele front
Sursa foto: X/Volodimir Zelenski
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat sectorul Lîman al frontului, unde se desfășoară Operațiunea „Vivaldi”. Șeful statului vecin a anunțat acest lucru pe rețelele sociale pe 30 septembrie, relatează UNN.

Punctul de comandă al Brigăzii Mecanizate Separate nr. 66, numită după prințul Mstyslav cel Curajos. Astăzi, m-am întâlnit aici cu soldații care îndeplinesc misiuni în sectorul Lîman și le-am înmânat distincții de stat. Am discutat cu comandantul brigăzii despre misiunile desfășurate de unitate și despre nevoile brigăzii– a menționat Zelenski.

Președintele a subliniat: „În cadrul operațiunii «Vivaldi», Brigada mecanizată separată nr. 66, împreună cu alte unități din cadrul Corpului III de Armată, a readus deja sub control ucrainean peste 125 de kilometri pătrați din teritoriul nostru.”

„Vă mulțumesc că apărați statul nostru, suveranitatea și integritatea teritorială. Acest lucru este foarte important”, a subliniat Zelenski.

Videoclipul publicat de președintele ucrainean arată că, printre alții, alături de el se aflau și comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mykhailo Drapatyi, și ministrul Apărării, Yevhenii Khmara.

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Editor : A.R.

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