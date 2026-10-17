Zelenski acuză o „operațiune planificată” după restricțiile impuse Starlink în Ucraina: „Ne va costa viețile multora dintre noi”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză că restricțiile impuse serviciului Starlink în Ucraina fac parte dintr-o „operațiune planificată”. Potrivit liderului de la Kiev, un test efectuat în mai multe țări ale Uniunii Europene a arătat că serviciul funcționează la viteze de peste 180 km/h, în timp ce în Ucraina conexiunea este dezactivată la viteze mai mari de 160 km/h. Restricțiile afectează folosirea unor drone ucrainene pentru interceptarea aparatelor rusești. În paralel, Zelenski avertizează că Moscova încearcă să provoace pene masive de curent înainte de venirea iernii, anunță Politico.

Serviciul Starlink, operat de SpaceX, compania lui Elon Musk, rămâne supus unor restricții în Ucraina la viteze de peste 160 km/h. În aceste condiții, unele drone ucrainene nu mai pot folosi conexiunea pentru a intercepta dronele rusești.

Zelenski a declarat sâmbătă, într-o conversație cu jurnaliștii pe WhatsApp, că Ucraina a testat serviciul trimițând vehicule echipate cu Starlink în țări ale Uniunii Europene, la viteze de peste 180 km/h.

„Starlink a continuat să funcționeze. Concluzia este următoarea: restricțiile sunt în vigoare în Ucraina, dar nu sunt în vigoare în țările Uniunii Europene. Așadar, aceasta este o operațiune planificată”, a afirmat președintele ucrainean.

Restricțiile readuc în discuție dependența Ucrainei de infrastructura de comunicații prin satelit a unei companii americane, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Kiev și administrația de la Washington.

„Acest lucru ne va costa viețile multora dintre noi”, a declarat la începutul săptămânii un ofițer ucrainean cu experiență pentru POLITICO și Axel Springer Global Reporters Network.

Zelenski a spus că autoritățile ucrainene încearcă să obțină un răspuns din partea companiei și a instituțiilor americane, atât pe canale militare, cât și diplomatice.

„Luăm legătura cu toată lumea la nivel militar, la nivelul Ministerului Apărării și la nivel diplomatic, inclusiv cu SpaceX. În acest moment, nimeni nu răspunde armatei noastre sau Ministerului Apărării”, a declarat liderul ucrainean.

SpaceX nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

UE caută alternative la Starlink

Uniunea Europeană se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a oferi Ucrainei o alternativă la Starlink. Negocierile dintre Bruxelles și Kiev privind accesul la programul Govsatcom, care asigură guvernelor participante capacități de comunicații securizate, au ajuns însă într-un impas.

Nici IRIS², rețeaua de comunicații prin satelit dezvoltată de Uniunea Europeană pentru a concura cu Starlink, nu este o soluție imediată. Sistemul este estimat să devină operațional abia în 2030.

Zelenski susține că statele europene au început deja să caute soluții alternative și că există progrese în acest sens.

„Europenii ridică acum ei înșiși problema alternativelor. Și lucrează deja la ele. Fac deja progrese și vor avea succes în acest domeniu. Văd deja asta”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski acuză Rusia că vrea să provoace o pană generală de curent

Tot sâmbătă, Zelenski a acuzat Rusia că încearcă să provoace o pană generală de curent în Ucraina, prin atacuri asupra infrastructurii energetice, înainte de venirea iernii.

„Rusia încearcă să provoace o pană generală de curent în Ucraina chiar înainte de venirea iernii. Rusia încearcă să lase milioane dintre concetățenii noștri fără electricitate și încălzire. Este nevoie de presiune pentru a opri acest lucru”, a scris Zelenski pe Telegram.

Președintele ucrainean a criticat și decizia Washingtonului de a ridica sancțiuni împotriva Moscovei, susținând că măsura reduce presiunea asupra Rusiei și o încurajează să continue războiul.

„Suspendarea sancțiunilor americane, care atenuează presiunea asupra agresorului, și recompensele financiare pentru [președintele rus Vladimir] Putin: toate acestea nu fac decât să-l încurajeze să continue atacurile”, a afirmat Zelenski.

Potrivit informațiilor prezentate în relatare, Rusia a lansat atacuri asupra sectorului energetic ucrainean, vizând inclusiv instalații de producere și transport al energiei electrice. În atacuri ar fi fost folosite peste 320 de drone Shahed cu propulsie cu reacție, muniții de tip „loitering”, precum și rachete de croazieră și balistice. Aproximativ un milion de persoane ar fi rămas fără electricitate.

Zelenski cere presiuni mai mari asupra Moscovei

Declarațiile liderului ucrainean vin și în contextul unei decizii a președintelui american Donald Trump privind ridicarea unor sancțiuni-cheie împotriva Rusiei. Măsura a fost salutată de Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, care a descris-o drept „un moment important și cu adevărat istoric”.

Zelenski a criticat, de asemenea, faptul că în Statele Unite nu a fost adoptat proiectul de lege asociat senatorului Lindsey Graham, despre care a spus că ar fi putut exercita o presiune eficientă asupra Rusiei pentru încheierea războiului.

„Din păcate, în America s-a luat decizia de a ignora complet proiectul de lege al lui Lindsey Graham, care ar fi trebuit să exercite o presiune cu adevărat eficientă asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”, a declarat Zelenski.

„Acest proiect de lege ar fi putut ajuta foarte mult și încă mai poate! Dar legea trebuie să funcționeze efectiv, iar fiecare vot în favoarea ei contează”, a adăugat președintele ucrainean.

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