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Zelenski acuză presiuni asupra Ucrainei: „Reducerea livrărilor de rachete antiaeriene urmărește să ne facă mai cooperanți”

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Volodimir Zelenski. Foto: GettyImages
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că unul dintre motivele posibile ale reducerii livrărilor de rachete antiaeriene către Ucraina ar putea fi de natură politică, inclusiv o încercare de a face țara mai docilă. Potrivit agenției Ukrinform, Zelenski a făcut aceste declarații în cadrul unei ședințe a Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a primit de trei ori mai puține rachete antiaeriene de la începutul anului 2026 comparativ cu anul trecut și a sugerat că reducerea livrărilor ar putea avea, pe lângă explicațiile oficiale, și o motivație politică.

„Ni s-a spus că acest lucru se datorează războiului – sau, mai exact, conflictelor armate din Orientul Mijlociu. Cel puțin aceasta a fost explicația oficială pe care am primit-o de la partenerii noștri, în primul rând de la Statele Unite, dar și de la partenerii europeni”, a declarat Zelenski.

În același timp, liderul ucrainean a sugerat că în spatele reducerii livrărilor ar putea exista și alte motive.

„Ar putea fi, de asemenea, o mișcare politică menită să facă Ucraina mai docilă. În opinia mea, acesta este cu siguranță unul dintre motive”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că țara se confruntă în prezent cu un deficit de rachete capabile să intercepteze atacurile cu rachete balistice.

În acest context, Zelenski a anunțat că a cerut Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe să depună toate eforturile pentru a convinge partenerii internaționali să intensifice livrările de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană. Totodată, el a solicitat industriei de apărare din Ucraina să accelereze dezvoltarea programului național de rachete antibalistice.

Declarațiile au fost făcute după o reuniune desfășurată miercuri dimineață cu oficiali militari, reprezentanți ai Ministerului Apărării, ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), ai Direcției Principale de Informații (HUR) și ai Biroului Prezidențial.

Potrivit lui Zelenski, livrările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană din partea partenerilor occidentali s-au redus de trei ori în 2026 comparativ cu nivelul înregistrat în 2025.

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Editor : C.A.

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