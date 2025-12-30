Zelenski, amenințat cu moartea de fostul președinte rus Dmitri Medvedev: „Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă ticălosului

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA. Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei şi cunoscut pentru invectivele sale la adresa Ucrainei şi a aliaţilor acesteia, s-a referit la discursul de Crăciun al lui Zelenski, spunând că acesta a dorit moartea „unei persoane” - probabil liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.



„Tuturor le este clar că el doreşte moartea nu doar «unei singure persoane», ci nouă, tuturor, şi ţării noastre. Şi nu numai că îşi doreşte aceasta, dar a şi ordonat atacuri masive”, a declarat Dmitri Medvedev.



„Nu voi scrie aici despre moartea sa violentă, deşi în acest moment «Doamna cu coasa» îi suflă deseori în ceafă ticălosului”, a spus fostul preşedinte rus.



Medvedev nu l-a numit direct pe Zelenski, ci s-a folosit de o serie de insulte şi de jigniri pentru a se referi la liderul ucrainean.



După moartea lui Zelenski, corpul său conservat ar trebui expus „în scopuri ştiinţifice” în muzeul public Kunstkamera

din Sankt Petersburg, a continuat el.



În secolul al XVIII-lea, ţarul Petru I a expus obiecte ştiinţifice în această colecţie de curiozităţi, inclusiv exponate cu malformaţii.



Deşi Medvedev este un provocator notoriu, tirada intitulată „Despre anul care trece” este neobişnuit de dură şi insultătoare chiar şi pentru standardele sale, comentează DPA.



În discursul său din ajunul Crăciunului, Zelenski a spus: „Fie ca el să piară, poate că fiecare dintre noi gândim asta în sinea noastră”. El nu a menţionat un nume, dar remarca a fost înţeleasă de lume ca referindu-se la Putin, aminteşte agenţia de presă citată.



Zelenski a continuat: „Dar când ne întoarcem către Dumnezeu, bineînţeles că cerem ceva mai mare. Cerem pace pentru Ucraina”.



Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina luni că ar fi încercat să atace cu drone una din reşedinţele lui Putin în regiunea Novgorod, însă Kievul a negat categoric că ar fi efectuat o astfel de operaţiune. Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a fost informat de Putin în cursul unei convorbiri telefonice din aceeaşi zi cu privire la un astfel de atac. „Nu e bine”, a comentat el.



De când Rusia a lansat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2022, ambele părţi au evitat până acum atacuri aeriene împotriva şefului statului advers.

Forţele speciale ruse l-au vizat pe Zelenski în primele zile ale războiului din 2022 şi, potrivit serviciilor de securitate ucrainene, numeroase planuri ruseşti de asasinat au fost dejucate de atunci, notează DPA.



Preşedintele Volodimir Zelenski a respins afirmaţiile Kremlinului, numindu-le drept o „farsă”, potrivit agenţiilor de presă Ukrinform şi Dialog.

Editor : C.A.