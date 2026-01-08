Zelenski anunță că vrea un „răspuns clar și fără echivoc” din partea Europei cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că încă așteaptă o garanție clară din partea aliaților europeni că vor interveni în cazul în care Rusia va încălca termenii acordului de pace. La summitul aliaților „Coaliției de Voință”, care a avut loc marți la Paris, Marea Britanie și Franța au semnat o declarație de intenție privind trimiterea de trupe în Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia - o măsură descrisă de Zelenski la momentul respectiv ca fiind „un pas uriaș înainte”, anunță Kyiv Post.

Întrebat dacă poate fi sigur că aliații săi europeni vor interveni în cazul unei noi agresiuni rusești, Zelenski a răspuns că nu poate da un răspuns.

„Personal, îmi doresc foarte mult să primesc un răspuns foarte simplu: da, dacă va exista din nou o agresiune, toți partenerii vor da un răspuns ferm rușilor. Și aceasta este exact întrebarea pe care le-am adresat-o tuturor partenerilor noștri. Și până acum nu am primit un răspuns clar și fără echivoc”, a declarat el reporterilor, potrivit AFP.

Conform termenilor acordului de marți, Marea Britanie și Franța intenționează să înființeze „centre militare” în toată Ucraina pentru a ajuta la reconstrucția postbelică a țării și pentru a coordona trupele de pe teren în cazul unei noi invazii rusești.

Cu toate acestea, premierul britanic Keir Starmer a promis că parlamentarii britanici vor vota cu privire la desfășurarea trupelor în Ucraina, potrivit BBC. Starmer a refuzat să precizeze numărul trupelor care vor fi desfășurate, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat pur și simplu că Franța va contribui cu „mii” de soldați.

Kremlinul a respins în repetate rânduri ideea unei forțe europene sau NATO de asigurare a securității în Ucraina.

„Dacă vor apărea trupe în Ucraina, mai ales acum, în timpul luptelor, vom considera că acestea vor fi ținte legitime”, a declarat președintele rus Vladimir Putin în septembrie 2025.

Editor : C.A.