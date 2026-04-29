Zelenski anunță o „nouă etapă” a atacurilor Ucrainei în Rusia: ținte lovite la peste 1.500 km

Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina va continua să extindă raza de acţiune a atacurilor sale asupra obiectivelor strategice de pe teritoriul Rusiei, publicând imagini cu ceea ce el a afirmat că ar fi un atac asupra unei ţinte aflate la o distanţă de peste 1.500 km.

În ultimele săptămâni, Ucraina şi-a intensificat atacurile pe teritoriul Rusiei, cu scopul de a distruge rafinării, depozite şi porturi petroliere şi de a paraliza cea mai importantă sursă de finanţare a Moscovei pentru războiul din Ucraina, pe fondul creşterii preţurilor la nivel mondial ca urmare a conflictului din Iran, notează Agerpres.

Într-o postare pe platforma X, Zelenski a declarat că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat un atac reuşit în adâncul teritoriului rus, calificându-l drept „o nouă etapă în utilizarea armelor ucrainene pentru a limita potenţialul de război al Rusiei”.

Preşedintele ucrainean a postat o înregistrare video în care se vede o coloană de fum ridicându-se spre cer, dar nu a precizat care a fost ţinta lovită. „Distanţa în linie dreaptă este de peste 1.500 de kilometri. Vom continua să extindem aceste raze de acţiune”, a adăugat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

SBU confirmase anterior că dronele sale au lovit în timpul nopţii trecute o staţie de pompare a petrolului situată în apropierea oraşului rusesc Perm, la aproximativ 1.500 km de Ucraina.

Un atac ucrainean cu drone a provocat marţi un incendiu de proporţii la o rafinărie de petrol din oraşul-port Tuapse, de pe coasta rusă a Mării Negre, acesta fiind al treilea atac asupra rafinăriei respective în mai puţin de două săptămâni.

Preşedintele rus Vladimir Putin, care şi-a trimis armata să invadeze Ucraina cu peste patru ani în urmă, a calificat atacul drept o dovadă a intensificării atacurilor ucrainene asupra „ţintelor civile”. Din punctul de vedere al Kievului, infrastructura energetică, inclusiv rafinăriile şi depozitele de petrol, sunt ţinte militare, întrucât ajută Moscova să-şi finanţeze maşina de război.

Ministerul Apărării ucrainean a declarat că, începând din 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă împotriva ţării vecine, Ucraina a extins raza de acţiune a atacurilor împotriva Rusiei cu 170%. În plus, armata ucraineană şi-a constituit un stoc de arme cu rază lungă de acţiune produse pe plan intern.

În februarie, drone ucrainene au lovit rafinăria din Uhta, situată în regiunea rusă Komi, la aproximativ 1.750 km de graniţa cu Ucraina, au declarat oficialii regionali.

„Este important ca fiecare atac să reducă capacităţile industriei militare, ale logisticii şi ale exporturilor de petrol ale Rusiei”, a subliniat Zelenski.

Mesaj pentru Regele Charles

În acelaşi timp, preşedintele ucrainean i-a mulţumit miercuri regelui Charles al III-lea al Regatului Unit pentru apelul pe care monarhul l-a lansat cu o zi în urmă în faţa Congresului SUA, cerând un sprijin ferm pentru Ucraina, pentru a se ajunge la o pace "cu adevărat justă şi durabilă" în războiul declanşat de Rusia, potrivit EFE.

„Le mulţumesc Majestăţii Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit şi tuturor americanilor curajoşi pentru apelul lor la unitate în sprijinul Ucrainei de peste Atlantic”, a scris Zelenski pe X cu privire la discursul monarhului britanic, care a lăudat în intervenţia sa curajul poporului ucrainean.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Exact de asta avem nevoie pentru a obţine o pace demnă şi justă pentru Ucraina şi pentru întreaga Europă”, a adăugat Zelenski, referindu-se la cuvintele regelui britanic.

Regele Charles al III-lea l-a primit de mai multe ori pe Volodimir Zelenski la reşedinţa sa şi şi-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru Ucraina, Marea Britanie fiind unul dintre principalii aliaţi, finanţatori şi şi furnizori de arme ai Kievului.

Editor : M.I.