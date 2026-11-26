Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina dispune de informații potrivit cărora Rusia plănuiește un nou atac de amploare asupra țării în zilele următoare, relatează Reuters.

„Din păcate, avem informații conform cărora rușii pregătesc o nouă lovitură în masă”, a declarat Zelenski în discursul său video de seară.

„În zilele următoare, vă rugăm să fiți atenți la alertele privind amenințările cu rachete. Iar cei din Rusia ar trebui să știe că vom reconstrui ceea ce ne aparține și că vom riposta la fiecare atac rusesc”.

Aceasta a fost a doua avertizare emisă de liderul de la Kiev în această săptămână.

Forțele ruse supun Kievul și alte orașe ucrainene unor atacuri practic neîntrerupte, 24 de ore din 24, încă din luna septembrie.

Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului în cursul nopții, rănind șapte persoane și lovind un centru comercial și alte două clădiri, a declarat primarul Vitali Kliciko, în timp ce Moscova a afirmat că a lovit obiective legate de drone din oraș.

Serviciul ucrainean de informații militare a declarat că drone ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar, situată în sudul Rusiei.

Armata ucraineană a mai declarat că a lovit, în cursul nopții, rezervoarele de petrol ale complexului rus Transneft din regiunea Bashkortostan, situată în centrul țării, precum și aerodromul militar Marinovka din regiunea Volgograd.

Reuters nu a putut verifica imediat aceste declarații. Atât Rusia, cât și Ucraina afirmă că nu vizează obiective civile.

Citește și:

Avertismentul ministrului german de Externe pentru Ucraina: să evite extinderea războiului cu Rusia. „Trebuie limitat acest conflict”

Rusia acuză Ucraina că încearcă să extindă războiul către Marea Mediterană şi Marea Baltică: „Asistăm la activităţi teroriste”

Editor : A.M.G.