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Zelenski cere companiilor aeriene să evite spațiul rus: „Cerul infestat de drone nu e un loc potrivit pentru aviația civilă”

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: Captură video X/ Volodimir Zelenski
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Din articol
Ucraina își propune 1.000 de drone pe zi pentru atacuri la distanță

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează companiile aeriene care continuă să opereze zboruri către Rusia că spațiul aerian rus devine „complet nesigur”, pe fondul intensificării atacurilor cu drone. Mesajul vine la câteva zile după ce liderul de la Kiev a anunțat că a stabilit ca obiectiv lansarea a până la 1.000 de drone pe zi pentru lovituri la distanță asupra Rusiei, anunță Meduza.

Zelenski a transmis un mesaj direct companiilor aeriene, asiguratorilor și celor care continuă să utilizeze principalele aeroporturi rusești.

„Astăzi, dorim să avertizăm fiecare companie aeriană care utilizează spațiul aerian rus, fiecare asigurator și pe toți cei care încă folosesc aeroporturile principale din Rusia: spațiul aerian rus devine complet nesigur”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a susținut că Ucraina nu urmărește să pună în pericol aviația civilă, dar că intensificarea atacurilor cu drone va schimba semnificativ situația din spațiul aerian rusesc.

„În cerul Rusiei vor exista pur și simplu drone la o scară care trebuie luată în considerare”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a insistat că avertismentul este motivat de dorința de a evita pierderea unor vieți nevinovate și a cerut ambasadorilor străini să transmită guvernelor lor informațiile privind riscurile din spațiul aerian rus.

„Noi, în Ucraina, nu vrem să se piardă vieți nevinovate. De aceea îi avertizăm pe partenerii noștri: zilele de siguranță pe cerul Rusiei s-au terminat”, a afirmat el.

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Președintele ucrainean a cerut ca mesajul să ajungă atât la ambasadorii statelor reprezentate în Ucraina, cât și la cei care își desfășoară activitatea la Moscova.

„Este important ca acest mesaj să fie auzit de ambasadorii țărilor reprezentate aici, în Ucraina, precum și de ambasadorii care lucrează la Moscova. Fiecare dintre ei știe exact ce înseamnă războiul Rusiei pentru țara noastră și pentru poporul nostru și trebuie să transmită aceste informații către capitalele lor”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a menționat în mod special companiile aeriene care continuă să opereze curse către principalele centre urbane din Rusia.

„Este important ca și companiile aeriene care operează în prezent zboruri către aeroporturi situate în principal în Moscova, Sankt Petersburg și alte destinații-cheie din Rusia să audă acest mesaj”, a declarat el.

Ucraina își propune 1.000 de drone pe zi pentru atacuri la distanță

Zelenski a anunțat că Ministerul ucrainean de Externe și celelalte instituții ale statului vor transmite organizațiilor internaționale informații privind riscurile asociate utilizării spațiului aerian rus.

„Cerul infestat de drone nu este un loc potrivit pentru aviația civilă”, a avertizat președintele ucrainean.

Avertismentul privind aviația civilă vine la doar câteva zile după ce Zelenski a anunțat intensificarea producției și utilizării dronelor pentru atacuri asupra unor ținte din Rusia.

Pe 28 august, președintele ucrainean a declarat că a stabilit, în cadrul unei reuniuni a Statului Major, un obiectiv de producție și utilizare de până la 1.000 de drone pe zi pentru lovituri la distanță.

„Astăzi am ținut o ședință a Statului Major. Esențial este să maximizăm producția de arme pentru a ne apăra împotriva atacurilor rusești asupra Ucrainei”, a declarat Zelenski.

„Obiectivul este de 1.000 de drone pe zi pentru lovituri la distanță mare împotriva Rusiei”, a adăugat președintele ucrainean.

Astfel, Kievul transmite că intenționează să crească semnificativ amploarea atacurilor cu drone asupra teritoriului rus, ceea ce, potrivit lui Zelenski, va avea consecințe inclusiv asupra siguranței aviației civile.

Declarațiile președintelui ucrainean reprezintă, totodată, un avertisment adresat companiilor aeriene și asiguratorilor care continuă să considere aeroporturile și rutele aeriene rusești drept operaționale, în pofida intensificării atacurilor cu drone asupra Rusiei.

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Editor : C.A.

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