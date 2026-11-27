Faptul că președintele SUA, Donald Trump, îl îmbrățișează pe dictatorul de la Kremlin, Vladimir Putin, și îl numește prietenul său este treaba liderului american, dar este ciudat, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„El este un agresor și un ucigaș. Nu poate fi un prieten. Pur și simplu nu se poate. Este ca și cum, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cineva ar fi spus despre Hitler că este un prieten bun. Nu, nu este un prieten”, a subliniat el într-un interviu acordat corespondentei BBC, Sari Rainsford.

Zelenski a adăugat că, probabil, el are o atitudine specială față de acest lucru. „Îmi cer scuze, dar eu trăiesc în condițiile acestui război. Mi se pare că mulți oameni percep acest lucru ca pe ceva cu adevărat foarte ciudat. Poate că între ei există relații personale și altele asemenea. Dar astfel de lucruri se pot spune fără mass-media, fără publicitate. Așa cred eu”, a adăugat liderul ucrainean.

Răspunzând la întrebarea privind evoluția negocierilor de pace, Zelenski a subliniat că este nevoie de mai multe progrese în această direcție. În special, Ucraina ar dori ca poziția americană „să fie cu adevărat americană”.

„Nu avem nevoie de astfel de semnale din partea Statelor Unite, pe care le-am putea auzi și din partea Rusiei”, a adăugat liderul ucrainean. Administrația Trump, potrivit acestuia, nu exercită presiuni asupra Rusiei așa cum și-ar dori el – întrucât Putin este un agresor și tocmai de aceea este necesar să se procedeze astfel.

„Nu este vorba despre discuții de fațadă, ci despre o țară puternică, capabilă să exercite presiuni, deoarece această țară dispune de putere și autoritate”, a subliniat Zelenski.

Alte declarații ale lui Zelenski

Anterior, UNIAN a relatat că Zelenski a reacționat vehement la propunerea lui Lukașenko de a merge împreună la Moscova. „Ce sunt eu, o valiză? Să mă urce în avion și să plecăm. Ei bine, la Moscova, pentru ce? Asta nu e o discuție serioasă”, a spus el după conferința de presă comună cu prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar.

În plus, președintele Ucrainei a mai declarat că retragerea din Donbas înseamnă pierderea acestui război. El a subliniat că „nimic nu vă garantează că, dacă ați cedat din proprie voință o parte din statul vostru, nu veți fi obligați ulterior să cedați și altceva”.

Editor : Alexandru Rotaru