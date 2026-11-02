Zelenski condiționează încetarea atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor rusești: „Nu am nicio reținere când împărtășesc adevărul”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina ar putea înceta atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești dacă Moscova ar opri loviturile asupra infrastructurii energetice a țării sau dacă SUA ar furniza Kievului rachete de apărare aeriană Patriot, inclusiv pe termen scurt, relatează Kyiv Post.

Într-un interviu acordat Fox News, Zelenski a declarat că a discutat despre atacurile asupra rafinăriilor cu președintele SUA, Donald Trump, și cu echipa acestuia, susținând că Ucraina nu poate să nu riposteze atâta timp cât Rusia continuă să atace instalațiile sale energetice și să ucidă civili.

„Am spus că, dacă vor ca noi să nu atacăm rafinăriile din Rusia, ei nu trebuie să atace sistemul nostru energetic”, a declarat liderul de la Kiev.

El a propus, de asemenea, o alternativă: Washingtonul ar putea furniza Ucrainei un pachet de rachete Patriot pentru o lună, Kievul fiind dispus să plătească pentru aceste arme, în loc să le primească sub formă de ajutor militar.

„Dați-ne acest pachet. Avem nevoie de el, iar voi ni-l puteți da pentru o lună, nu pentru trei luni”, a spus Zelenski. „Pentru o lună – dacă vreți ca noi să nu atacăm rafinăriile lor timp de o lună, dați-mi rachete Patriot pentru o lună”.

Declarațiile sale au venit după ce prezentatorul de la Fox News l-a întrebat dacă Trump i-ar fi spus să nu atace rafinăriile rusești, în urma unui presupus atac ucrainean asupra unei instalații din regiunea Samara, din Rusia.

Întrebat dacă îl îngrijorează faptul că Trump ar putea considera propunerea ca pe o încercare de a exercita presiuni asupra SUA, Zelenski a răspuns că nu are nicio reținere în a fi sincer cu Washingtonul.

„Nu am nicio reținere când împărtășesc adevărul cu partenerii noștri. Iar țările noastre sunt parteneri importanți”, a spus el.

El a adăugat că societatea americană susține cu tărie Ucraina și că trebuie să-i explice situația direct lui Trump, afirmând că SUA „nu pot ajuta Rusia” sau „nu-l pot ajuta pe Putin”.

Interviul a abordat, de asemenea, posibilitatea extinderii inițiativelor umanitare la care participă prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, și în alte zone de pe linia frontului. Melania Trump a contribuit la încheierea unui armistițiu local temporar în regiunea Herson, ceea ce a permis desfășurarea unei misiuni umanitare în Oleșki, ocupată de ruși, precum și evacuarea locuitorilor.

Întrebat dacă ar putea fi adoptate măsuri similare și în alte părți, Zelenski a spus că este dificil de prevăzut câte astfel de inițiative ar putea fi posibile, dar a subliniat că efortul este unul valoros.

„Dacă Prima Doamnă poate face asta, dacă poate continua, este de mare ajutor”, a spus el. „Îi sunt foarte recunoscător”.

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Editor : A.M.G.