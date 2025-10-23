Live TV

Video Zelenski, despre pachetul de sancțiuni asupra Rusiei: „O decizie bine direcționată a SUA”. Putin, amenințat cu o „presiune sporită”

Presser After Hybrid Meeting of The Volunteer Coalition - Paris
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a mulțumit joi, în marja reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, Statelor Unite și Uniunii Europene pentru că au convenit asupra unor noi sancțiuni energetice împotriva Rusiei, afirmând că acestea sunt „foarte importante”. El le-a declarat, de asemenea, reporterilor că un armistițiu este posibil în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar că este nevoie de și mai multă presiune asupra Moscovei pentru ca acest lucru să se întâmple. El a exclus orice concesii teritoriale față de Rusia, anunță The Guardian.

În declarația făcută reporterilor la sosirea sa la Bruxelles pentru summitul UE, Zelenski a declarat: „Cred că vom vedea dacă sancțiunile vor avea efect, dar, desigur, sancțiunile mai dure împotriva Rusiei reprezintă un semnal bun din partea SUA”.

Ulterior, președintele ucrainean i-a mulțumit, într-o postare pe rețelele sociale, lui Donald Trump și echipei sale pentru „decizia fermă și bine țintită”.

„Noile sancțiuni ale SUA împotriva giganților petrolieri ruși sunt un semnal clar că prelungirea războiului și răspândirea terorii au un cost. Și acesta este un pas corect și complet meritat. Tocmai presiunea asupra Rusiei va fi eficientă pentru obținerea păcii, iar sancțiunile sunt una dintre componentele sale cheie”, a precizat Volodimir Zelenski.

„Aceasta este o demonstrație a unității europene într-un moment în care Rusia intensifică războiul și atacurile asupra civililor. Restricțiile vizează exact acele elemente care ajută Moscova să continue acest război: sectorul petrolier și gazier, flota fantomă și complexul industrial de apărare. Pentru prima dată, sancțiunile au fost aplicate platformelor criptografice și schemelor de criptomonede pe care Rusia le exploatează pentru a eluda restricțiile”, a adăugat liderul de la Kiev.

„Este esențial ca Uniunea Europeană, Regatul Unit și Statele Unite să acționeze în sincronizare pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei și a apropia pacea de care avem cu toții nevoie. Presiunea sancțiunilor trebuie intensificată”, subliniat acesta.

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, 22 octombrie, noi sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, în încercarea de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, relatează BBC.

