Zelenski este dispus să colaboreze cu orice lider al Ungariei care „nu este aliatul lui Putin”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că este gata să colaboreze cu orice conducător al Ungariei care nu va fi aliatul liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, relatează Ukrainska Pravda.

Duminică, în timpul unei discuţii cu jurnaliştii, preşedintele ucrainean a spus că actualul guvern al Ungariei răspândeşte în rândul societăţii maghiare sentimente anti-ucrainene.

„Noi nu răspândim în niciun caz negativism, ură sau lipsă de respect nici faţă de poporul maghiar, nici faţă de minorităţile naţionale care sunt cetăţeni ai statului nostru. Şi toată lumea ştie asta. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Ungaria la iniţiativa actualului guvern”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că nu poate spune ce se va întâmpla dacă sau când se va schimba conducerea Ungariei, dar a asigurat că este dispus să colaboreze cu orice lider care nu este aliatul lui Putin.

„Vom colabora cu orice conducere a Ungariei, cu orice persoană din Ungaria care doreşte să lucreze, să trăiască în pace cu Ucraina, să nu blocheze alegerea noastră geopolitică şi să fim buni vecini. Suntem pregătiţi să colaborăm în spirit de prietenie, dacă acea persoană nu este aliatul lui Putin, al statului agresor”, a subliniat Zelenski.

Recent, premierul Ungariei, Viktor Orbán, s-a plâns că Ucraina ar şantaja Ungaria pentru că nu reia livrările prin conducta de petrol Drujba, avariată în urma unui atac rusesc, potrivit Kievului.

Jurnaliştii de investigaţie au descoperit că Rusia a trimis în Ungaria un grup de specialişti în strategie politică, care acţionează în cadrul ambasadei ruse din Budapesta, pentru a desfăşura o campanie de dezinformare şi pentru a interveni în alegerile parlamentare din ţară. Cele mai recente sondaje de opinie înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria arată o creştere a sprijinului pentru partidul lui Orbán, „Fidesz”, însă partidul de opoziţie „Tisa” continuă să conducă cu un avans de 14 puncte procentuale.

