Zelenski explică modul în care Ucraina poate contribui la armata Europei. „Rusia va ajunge la 3,5 milioane de soldați în 2030”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Europa ar trebui să vizeze, de asemenea, constituirea unor forțe armate numeroase, având în vedere planurile Rusiei de a-și extinde armata la 3,5 milioane de efective, adăugând că un astfel de efort nu poate avea succes fără experiența armatei ucrainene.

Zelenski a declarat în cadrul unei conferințe de presă online cu jurnaliștii că, judecând după planuri și documente, Rusia intenționează să-și mărească forțele armate la 3,5 milioane de soldați până în 2030, scrie European Pravda.

El a adăugat că Rusia are deja „cel puțin 1,5 milioane” de oameni cu experiență de război la un nivel sau altul.

„În ceea ce privește forțele europene, nu vorbim doar despre numere, ci despre capacitate și experiență, iar fără armata Ucrainei, fără un milion de ucraineni, acest lucru nu poate fi realizat. Și aceasta va fi baza unei astfel de armate”, a spus Zelenski.

Experiența Ucrainei

El consideră că experiența Ucrainei ar fi extrem de importantă pentru forțele armate unite ale Europei. El a menționat, de asemenea, că de la începutul războiului, Ucraina a folosit arme europene, americane și de altă proveniență și a demonstrat ce funcționează și ce nu în războiul modern.

„Toate aceste cunoștințe au fost transmise partenerilor; partenerii știu clar care dintre armele lor funcționează și care, sincer vorbind, pot fi aruncate la gunoi. Același lucru este valabil și pentru drone. Dronele ne-au fost transferate; astăzi ele nu mai funcționează. Astăzi producem drone de o altă generație. Și aceste tehnologii sunt, de asemenea, la dispoziția partenerilor noștri. Aceasta este deja o contribuție majoră a Ucrainei la astfel de forțe armate unite”, a declarat Zelenski.

„Rusia nu a pus în funcțiune această mașinărie degeaba. Este pur și simplu o mașinărie pentru producerea de arme pentru un număr mare de oameni. Cine a oprit-o? Un singur semafor. Aceasta este Ucraina, dar semaforul roșu nu va rămâne aprins pentru totdeauna. Este nevoie de ajutor”, a spus el.

Zelenski consideră, de asemenea, că forțele armate ale Ucrainei ar putea constitui baza forțelor unite ale Europei, dar că Ucraina „nu are timp pentru asta”, având în vedere războiul în curs.

În discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Zelenski a spus că Europa, în circumstanțele actuale, trebuie să creeze forțe armate unite, în loc să se bazeze în totalitate pe garanțiile din cadrul NATO.

