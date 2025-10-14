Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană: „O decizie adecvată”

Balerinul Serghei Polunin a fost lăsat fără cetățenia ucraineană printr-un decret prezidențial emis pe 14 octombrie, potrivit autorităților de la Kiev. Balerinul premiat, originar din regiunea Herson - una dintre cele mai devastate regiuni de războiul Rusiei împotriva Ucrainei - deținea anterior cetățenia ucraineană, pe lângă cea rusă și sârbă, anunță Kyiv Independent.

Serghei Polunin, cunoscut pentru tatuajul cu portretul președintelui rus Vladimir Putin pe piept, a declarat în interviuri anterioare că „s-a considerat întotdeauna rus”.

Polunin a susținut activ războiul Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv scurta ocupație a regiunii sale natale, Herson.

Președintele Volodimir Zelenska a declarat, pe 14 octombrie, că au fost luate „decizii adecvate” cu privire la „prezența confirmată a cetățeniei ruse în rândul anumitor persoane”, dar nu l-a menționat pe Polunin pe nume.

Pe lângă Polunin, Zelenski i-a retras cetățenia ucraineană și primarului din Odesa, Hennadiy Trukhanov, după ani de acuzații că politicianul local deținea un pașaport rus, precum și fostului politician ucrainean devenit colaborator rus, Oleg Tsaryov.

Polunin, care a devenit faimos la nivel internațional datorită apariției sale în videoclipul muzical al lui Hozier, „Take Me to Church”, și care a jucat în filme hollywoodiene importante, precum „Red Sparrow” și „Murder on the Orient Express”, nu s-a ferit de scandaluri: a fost acuzat de abuz de substanțe, precum și de remarci homofobe și sexiste, în timpul carierei sale europene.

Polunin a lucrat anterior cu Royal Ballet din Londra și, ulterior, ca director al Teatrului de Operă și Balet din Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia, din decembrie 2019 până în vara anului 2024.

La sfârșitul anului 2024, Polunin a anunțat că părăsește Rusia deoarece sufletul său „nu era la locul potrivit”. Nu se știe unde locuiește în prezent.

