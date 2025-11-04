Live TV

Zelenski îi cere lui Viktor Orban să renunțe la veto-ul care blochează aderarea Ucrainei la UE: Îl sprijină pe Putin

zelensky orban
Viktor Orban și Volodimir Zelenski. Sursa foto: REUTERS

Președintele Ucrainei l-a atacat direct pe premierul ungar Viktor Orbán, acuzându-l că blochează nejustificat aderarea Ucrainei la UE și oferă „sprijin concret” lui Vladimir Putin. Zelenski spune că veto-ul Budapestei împiedică deschiderea negocierilor de aderare, deși Kievul a îndeplinit toate criteriile cerute de Comisia Europeană, relatează Euronews.

Vorbind în cadrul summitului Euronews dedicat extinderii Uniunii Europene, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a cerut premierului ungar Viktor Orbán să renunțe la veto-ul asupra aderării Ucrainei. Președintele ucrainean l-a acuzat pe premierul Viktor Orbán că oferă „sprijin concret” președintelui rus Vladimir Putin prin blocarea ambiției Kievului de a adera la Uniunea Europeană.

„Nu cred că trebuie să îi ofer ceva lui Viktor Orbán”, a spus Zelenski, într-un interviu prin videoconferință în cadrul summitului privind extinderea UE. „Cred că Viktor Orbán trebuie să ofere ceva Ucrainei, care protejează întreaga Europă de Rusia, iar chiar și acum, în timpul acestui război, nu am primit niciun sprijin din partea lui, nici sprijin pentru viziunea noastră asupra vieții”, a adăugat el.

Veto-ul Ungariei a început oficial în iulie anul trecut, când Budapesta a preluat președinția rotativă a Consiliului UE. Blocajul a stârnit indignare în rândul altor state membre, care văd aderarea ca pe o viitoare garanție de securitate pentru Kiev.

Conflictul s-a amplificat anul acesta, după ce Orbán a lansat o consultare națională pentru a evalua opinia cetățenilor ungari privind candidatura Ucrainei la UE. Ulterior, el a folosit rezultatele negative drept „mandat” pentru justificarea veto-ului.

Blocajul impus de Orbán a inspirat discuții informale despre reducerea dreptului de veto al noilor membri UE și implementarea unei așa-numite „perioade de probă”. Însă, în cadrul summitului, Zelenski nu a părut convins de această idee netestată, insistând că aderarea trebuie să fie deplină și pe picior de egalitate.

„La aceeași masă stau țări egale, indiferent de mărimea teritoriului sau a populației lor. Este important să împărtășească valori similare”, a spus el. „În opinia mea, nu poți fi un membru semi sau pe jumătate al UE. Astea sunt regulile”.

Întrebat dacă va încerca să-și repare relația personală cu Orbán sau va aștepta rezultatul alegerilor, Zelenski a refuzat să ia partea cuiva. „Nu cred că cineva are dreptul să influențeze alegerea poporului ungar și alegerile din Ungaria”, a spus Zelenski. „Este dreptul lor personal, și nu vreau să am nimic de-a face cu asta.”

El l-a îndemnat pe Orbán să urmeze evaluarea Comisiei Europene, care a concluzionat că Ucraina a îndeplinit toate criteriile legale și tehnice pentru a deschide primul grup de negocieri.

„Suntem în război pentru supraviețuirea noastră, pentru viețile noastre, și nu ne-am dori alte linii ale frontului, chiar și fără arme, nicio linie politică de confruntare cu alți vecini”, a spus Zelenski. „Ne-am dori cu adevărat ca premierul Ungariei să ne sprijine, sau măcar să nu ne blocheze”.

Extinderea UE după calculele lui Viktor Orban: De ce respinge Ucraina, dar sprijină Republica Moldova și Balcanii de Vest

