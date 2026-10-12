Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care decidem dacă aceste rafinării vor funcționa sau nu”

Președintele Volodimir Zelenski a propus semnarea unui „acord privind motorina” între Kiev și președintele SUA, Donald Trump, susținând că Ucraina – și nu Moscova – poate contribui la stabilirea dacă rafinăriile rusești funcționează și dacă livrările de combustibil părăsesc țara, relatează Kyiv Post.

În cadrul unei intervenții prin videoconferință la Forumul de Securitate de la Varșovia, luni, 12 octombrie, Zelenski a pus sub semnul întrebării justificarea economică invocată pentru decizia Washingtonului de a permite accesul motorinei rusești pe piețele americane și mondiale.

„Dacă există astfel de acorduri, atunci de ce nu încheie Statele Unite un «acord privind motorina» cu Ucraina?”, a declarat liderul de la Kiev într-o declarație publicată ulterior pe canalul său de Telegram.

„Să lăsăm Ucraina să ofere o „înțelegere privind motorina”. Noi suntem cei care decidem dacă aceste nave vor naviga sau nu, dacă aceste rafinării vor funcționa sau nu”.

Vineri, Trump a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin care permite exporturile de motorină din Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse ca urmare a invaziei Ucrainei de către Moscova.

Zelenski a declarat că Ucraina ar suspenda atacurile împotriva infrastructurii petroliere și diesel a Rusiei dacă Washingtonul ar putea garanta că Moscova va înceta să mai atace rețeaua electrică a Ucrainei.

„Energia electrică este importantă pentru noi”, a spus el. „Dacă ni se garantează protecția rețelei noastre electrice, nu vom lua măsuri împotriva infrastructurii rusești de motorină”.

Rețeaua electrică a Ucrainei este conectată la rețeaua europeană, a subliniat Zelenski, ceea ce înseamnă că un sistem energetic ucrainean intact ar putea furniza, de asemenea, energie electrică mai ieftină țărilor europene care se confruntă cu penurii.

„Așadar, da, să semnăm o „înțelegere privind motorina” cu președintele Statelor Unite”, a spus el.

Liderul de la Casa Albă a anunțat duminică că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui „armistițiu energetic” imediat, dar nu a precizat niciun termen, niciun calendar și niciun mecanism de monitorizare.

Zelenski a declarat că Ucraina a aflat despre presupusul acord din mass-media și că nu a primit nicio confirmare că Moscova l-ar fi acceptat. Potrivit acestuia, Ucraina s-a abținut să lanseze atacuri asupra rafinăriilor rusești în cursul nopții, în timp ce Rusia a continuat să atace instalațiile energetice ucrainene, inclusiv o centrală termoelectrică din Harkov.

Kievul rămâne dispus să respecte un armistițiu în domeniul energetic dacă Rusia va face la fel și va accepta garanții cu caracter executoriu, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a susținut că volumele pe care Rusia le-ar putea introduce pe piață ar fi prea mici pentru a influența în mod semnificativ prețurile la nivel mondial. El a estimat că Rusia ar putea exporta între 300.000 și 500.000 de tone de motorină pe lună, comparativ cu un consum lunar la nivel mondial de aproximativ 120 de milioane de tone.

„Ce impact ar putea avea asta? Cred că niciunul”, a spus el.

Într-o altă parte a discursului său, Zelenski a estimat influența totală a Rusiei asupra pieței mondiale a motorinei la 2,2%. El nu a precizat sursa sau metodologia pe care se bazează această cifră.

În mod similar, analiștii din domeniul energetic s-au întrebat dacă livrările din Rusia anunțate de Trump ar reduce în mod semnificativ prețurile. Primul transport, de 300.000 de tone, reprezintă doar o mică parte din consumul global și ar dura ceva timp până să ajungă la cumpărători.

Zelenski a afirmat că actuala criză energetică își are originea în primul rând în Orientul Mijlociu, și nu în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

„Dacă lui Putin nu i se acordă oportunități, atunci influența sa și în alte domenii va fi, de asemenea, neglijabilă”, a spus el.

„Rusia blochează acum accesul pe mare”

Liderul de la Kiev a avertizat, de asemenea, că atenția internațională acordată prețurilor la motorină eclipsează o criză potențial mai gravă, provocată de perturbarea de către Rusia a traficului maritim din Marea Neagră.

Potrivit lui Zelenski, țările ar putea începe să resimtă efectele unei crize agricole în decurs de una sau două luni, întrucât exporturile de cereale din Ucraina rămân blocate.

„Nu va fi suficientă hrană pentru țările de pe continentul african, pentru unele țări asiatice și pentru Orientul Mijlociu”, a spus el. „Rusia blochează acum accesul pe mare”.

Perturbările din transportul maritim pe Marea Neagră au determinat deja creșterea prețurilor la grâu la cele mai ridicate niveluri din ultimii trei ani, au redus exporturile și i-au obligat pe principalii cumpărători să caute surse de aprovizionare mai scumpe în altă parte.

Rusia a respins, de asemenea, propunerile de relansare a unui acord privind cerealele din Marea Neagră, care ar permite reluarea exporturilor agricole ucrainene la scară largă.

„Nu vedem niciun semnal din partea Rusiei care să indice că ar dori ca războiul să ia sfârșit. Nu vedem nici măcar măsuri elementare în direcția dezescaladării conflictului”, a declarat Zelenski.

El a afirmat că Statele Unite erau mai puțin expuse în mod direct la această amenințare și, prin urmare, se concentrau în primul rând asupra prețurilor la energie.

„Aceasta este o altă provocare. Este vorba despre foamete, iar aceasta ar putea afecta multe țări”, a spus el. „Putem preveni multe crize diferite înainte ca acestea să izbucnească”.

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Ce se înțelege, de fapt, prin „armistiţiul energetic” anunțat de Trump. Ucraina are o singură rafinărie care nu este deplin funcţională

Editor : A.M.G.