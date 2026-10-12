Live TV

Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care decidem dacă aceste rafinării vor funcționa sau nu”

Data publicării:
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Rusia blochează acum accesul pe mare”

Președintele Volodimir Zelenski a propus semnarea unui „acord privind motorina” între Kiev și președintele SUA, Donald Trump, susținând că Ucraina – și nu Moscova –  poate contribui la stabilirea dacă rafinăriile rusești funcționează și dacă livrările de combustibil părăsesc țara, relatează Kyiv Post.

În cadrul unei intervenții prin videoconferință la Forumul de Securitate de la Varșovia, luni, 12 octombrie, Zelenski a pus sub semnul întrebării justificarea economică invocată pentru decizia Washingtonului de a permite accesul motorinei rusești pe piețele americane și mondiale.

„Dacă există astfel de acorduri, atunci de ce nu încheie Statele Unite un «acord privind motorina» cu Ucraina?”, a declarat liderul de la Kiev într-o declarație publicată ulterior pe canalul său de Telegram.

„Să lăsăm Ucraina să ofere o „înțelegere privind motorina”. Noi suntem cei care decidem dacă aceste nave vor naviga sau nu, dacă aceste rafinării vor funcționa sau nu”.

Vineri, Trump a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin care permite exporturile de motorină din Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse ca urmare a invaziei Ucrainei de către Moscova.

Zelenski a declarat că Ucraina ar suspenda atacurile împotriva infrastructurii petroliere și diesel a Rusiei dacă Washingtonul ar putea garanta că Moscova va înceta să mai atace rețeaua electrică a Ucrainei.

„Energia electrică este importantă pentru noi”, a spus el. „Dacă ni se garantează protecția rețelei noastre electrice, nu vom lua măsuri împotriva infrastructurii rusești de motorină”.

Rețeaua electrică a Ucrainei este conectată la rețeaua europeană, a subliniat Zelenski, ceea ce înseamnă că un sistem energetic ucrainean intact ar putea furniza, de asemenea, energie electrică mai ieftină țărilor europene care se confruntă cu penurii.

„Așadar, da, să semnăm o „înțelegere privind motorina” cu președintele Statelor Unite”, a spus el.

Liderul de la Casa Albă a anunțat duminică că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui „armistițiu energetic” imediat, dar nu a precizat niciun termen, niciun calendar și niciun mecanism de monitorizare.

Zelenski a declarat că Ucraina a aflat despre presupusul acord din mass-media și că nu a primit nicio confirmare că Moscova l-ar fi acceptat. Potrivit acestuia, Ucraina s-a abținut să lanseze atacuri asupra rafinăriilor rusești în cursul nopții, în timp ce Rusia a continuat să atace instalațiile energetice ucrainene, inclusiv o centrală termoelectrică din Harkov.

Kievul rămâne dispus să respecte un armistițiu în domeniul energetic dacă Rusia va face la fel și va accepta garanții cu caracter executoriu, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a susținut că volumele pe care Rusia le-ar putea introduce pe piață ar fi prea mici pentru a influența în mod semnificativ prețurile la nivel mondial. El a estimat că Rusia ar putea exporta între 300.000 și 500.000 de tone de motorină pe lună, comparativ cu un consum lunar la nivel mondial de aproximativ 120 de milioane de tone.

„Ce impact ar putea avea asta? Cred că niciunul”, a spus el.

Într-o altă parte a discursului său, Zelenski a estimat influența totală a Rusiei asupra pieței mondiale a motorinei la 2,2%. El nu a precizat sursa sau metodologia pe care se bazează această cifră.

În mod similar, analiștii din domeniul energetic s-au întrebat dacă livrările din Rusia anunțate de Trump ar reduce în mod semnificativ prețurile. Primul transport, de 300.000 de tone, reprezintă doar o mică parte din consumul global și ar dura ceva timp până să ajungă la cumpărători.

Zelenski a afirmat că actuala criză energetică își are originea în primul rând în Orientul Mijlociu, și nu în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

„Dacă lui Putin nu i se acordă oportunități, atunci influența sa și în alte domenii va fi, de asemenea, neglijabilă”, a spus el.

„Rusia blochează acum accesul pe mare”

Liderul de la Kiev a avertizat, de asemenea, că atenția internațională acordată prețurilor la motorină eclipsează o criză potențial mai gravă, provocată de perturbarea de către Rusia a traficului maritim din Marea Neagră.

Potrivit lui Zelenski, țările ar putea începe să resimtă efectele unei crize agricole în decurs de una sau două luni, întrucât exporturile de cereale din Ucraina rămân blocate.

„Nu va fi suficientă hrană pentru țările de pe continentul african, pentru unele țări asiatice și pentru Orientul Mijlociu”, a spus el. „Rusia blochează acum accesul pe mare”.

Perturbările din transportul maritim pe Marea Neagră au determinat deja creșterea prețurilor la grâu la cele mai ridicate niveluri din ultimii trei ani, au redus exporturile și i-au obligat pe principalii cumpărători să caute surse de aprovizionare mai scumpe în altă parte.

Rusia a respins, de asemenea, propunerile de relansare a unui acord privind cerealele din Marea Neagră, care ar permite reluarea exporturilor agricole ucrainene la scară largă.

„Nu vedem niciun semnal din partea Rusiei care să indice că ar dori ca războiul să ia sfârșit. Nu vedem nici măcar măsuri elementare în direcția dezescaladării conflictului”, a declarat Zelenski.

El a afirmat că Statele Unite erau mai puțin expuse în mod direct la această amenințare și, prin urmare, se concentrau în primul rând asupra prețurilor la energie.

„Aceasta este o altă provocare. Este vorba despre foamete, iar aceasta ar putea afecta multe țări”, a spus el. „Putem preveni multe crize diferite înainte ca acestea să izbucnească”.

Citește și:

O zi, în loc de 60. Putin ar accepta oprirea atacurilor asupra Ucrainei doar în ziua alegerilor prezidențiale

Ce se înțelege, de fapt, prin „armistiţiul energetic” anunțat de Trump. Ucraina are o singură rafinărie care nu este deplin funcţională

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
caii sălbatici
1
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
Andrii Sybiha
2
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
Elon Musk sare pe scenă la un miting pro-Trump
3
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a...
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
4
Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra...
Kaja Kallas
5
„Îi oferă venituri suplimentare pentru a-şi duce războiul”. Reacția UE după ce Trump a...
Petrecerea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să ceară să plece din țară! ”Am fost cu ei. Am zăcut o săptămână!”
Digi Sport
Petrecerea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să ceară să plece din țară! ”Am fost cu ei. Am zăcut o săptămână!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Donald Trump apară acordul cu Rusia privind motorina: „Am luat decizia corectă pentru popor. America pe primul loc”
lavrov
Serghei Lavrov, reacție dură după ce Volodimir Zelenski a cerut un armistițiu: „Nu cred că Ucraina merită”
motorina pompa sua profimedia-1137600795
Donald Trump anunță un acord energetic cu Rusia, dar Kievul spune că nu știa nimic. Reacții dure în Europa: „Acest acord nu ajută”
Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
O zi, în loc de 60. Putin ar accepta oprirea atacurilor asupra Ucrainei doar în ziua alegerilor prezidențiale
Warsaw Security Forum 2026 kicks off in Poland
NATO este „gata să lupte, chiar în această seară”, dacă va fi atacată, declară comandantul suprem al forțelor NATO din Europa
Recomandările redacţiei
Bogdan Peșchir, escortat de către polițiști în sediul IGPR din București, 20 martie 2025
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_009INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu propune un acord pe 6 luni cu partidele, pentru...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca...
putin si peskov
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu...
Ultimele știri
Netanyahu ordonă identificarea și urmărirea penală a persoanelor intervievate în NAZA. „Un film calomnios”
Criza migranților din Ceuta: nave de război marocane au intrat ilegal în apele spaniole la sfârșitul lui iulie, confirmă Pedro Sanchez
Uniunea Europeană va sancţiona platformele online care difuzează execuţia în direct a unui american
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Stadionul Dinamo se scumpește cu 28,5 milioane de lei. CNI anunță pe ce se duc banii
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Gică Hagi, indemnizație de la stat! Câți bani primesc jucătorii Stelei de la Sevilla care au câștigat Cupa...
Adevărul
Ce nu mai funcționează după al treilea atac asupra „Google-ului rusesc”, Yandex. Până și activitatea boților...
Playtech
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal...
Digi FM
Florin Răducioiu, dezvăluiri despre viața de lux din tinerețe: "Eram un personaj de circ". Vinuri de 10.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Alanyaspor! Transfer de 1 milion de euro pentru Ianis Hagi: au bătut palma
Pro FM
Taylor Swift și Travis Kelce, prima toamnă ca soț și soție. Imagini romantice dintr-o zi obișnuită în NYC
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Cum a învins iubirea Securitatea comunistă. Povestea româncei care a fentat regimul pentru a se căsători cu...
Newsweek
Județul unde pensia medie trece de 4.000 lei. Diferente la pensie de 1.400 după orașul unde ai muncit. De ce?
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
Un animal extrem de rar a fost surprins pentru a doua oară în 100 de ani. Cum arată creatura și de ce se...
Film Now
„Doi frumoși!” Scarlett Johansson și Adam Driver, împreună pe covorul roșu la șapte ani de la „Marriage...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună la un ritual sacru din India