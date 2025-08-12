Live TV

Zelenski îl acuză pe Putin că „trage de timp” pentru a prelungi războiul. „E nevoie de o presiune globală mai puternică”

Data actualizării: Data publicării:
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta) Foto: Profimedia

Cu doar câteva zile înaintea summitului americano-rus privind Ucraina, care va avea loc vineri în Alaska, preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova de tergiversare, relatează Kyiv Independent.

Am vorbit cu prim-ministrul Canadei, MarkJCarney. Sunt recunoscător pentru sprijinul Canadei acordat Ucrainei şi poporului nostru, a scris Zelenski pe platforma X. Am împărtăşit punctul de vedere al Ucrainei cu privire la adevăratele intenţii şi planuri ale Rusiei. Noi vedem lucrurile în acelaşi fel şi este evident că ruşii vor pur şi simplu să câştige timp, nu să pună capăt războiului, a afirmat preşedintele ucrainean.

Situaţia de pe câmpul de luptă şi atacurile violente ale Rusiei asupra infrastructurii civile şi a oamenilor obişnuiţi dovedesc acest lucru clar, a adăugat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a menţionat că orice concesii faţă de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina şi a subliniat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului, notează Reuters şi AFP.

Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, este nevoie de o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească masacrele şi, prin urmare, nu trebuie să primească niciun fel de recompense sau beneficii. Şi aceasta nu este doar o poziţie morală, este o poziţie raţională, a scris, de asemenea, Zelenski pe reţeaua X, înaintea unui summit programat vineri între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american, Donald Trump, în Alaska.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Eu,,Usa,And,Russian,Flags,With,Chess,Pieces,Symbolizing,The
Ce a decis UE înaintea summitului Putin-Trump. Document semnat de...
barbat cu hanorac cu gluga in fata unor calculatoare
Capcană online cu promisiuni de câștiguri mari. Escrocii nu cer bani...
case distruse în Haga după o explozie provocată intenționat
O mică țară din Europa a ajuns să fie zguduită de explozii în fiecare...
ceausescu si nixon 1969
Miturile „raiului” comunist (4): „Ceaușescu a fost un lider bun”...
Ultimele știri
Accident mortal în Constanța. Un șofer beat și drogat a ucis un pieton și a fugit de la locul faptei
Celălalt război al Israelului din Gaza: reporteri palestinieni uciși, acces interzis pentru presa internațională (The Guardian)
Incendii puternice de vegetație la câțiva kilometri de Madrid. Mii de oameni evacuați și în Andaluzia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ministrul maghiar de Externe Peter Szijjarto
Ungaria critică poziția UE privind summitul Putin-Trump. Ministrul de externe s-a consultat cu Moscova pe tema războiului din Ucraina
Serghei Kirienko și Vladimir Putin
„Soldatul lui Putin”: Cine este tehnocratul din umbră care transformă ideile tiranice ale liderului de la Kremlin în realitate
profimedia-1028188321
Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Ne dorim o negociere de pace despre Ucraina, cu Ucraina participantă la aceste discuții”
Donald Trump și Vladimir Putin
Trump spune că va încerca să recupereze teritorii ucrainene la negocierile cu Putin. Președintele SUA l-a atacat din nou pe Zelenski
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Trump va avea o videoconferință cu liderii europeni pentru a coordona negocierile cu Putin, din Alaska
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Fanatik.ro
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă plătită de marele...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
Lovitura verii! ”Donnarumma pleacă 100% de la PSG” și și-a ales viitorul club
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Primele bănci au virat, deja, pensiile pe card. 1.300.000 pensionari primesc sume mai mici. De ce?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”