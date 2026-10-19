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Zelenski îl acuză pe Trump că face presiuni asupra Ucrainei pentru a o determina să capituleze: „Are o relație bună cu Putin”

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volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Donald Trump că exercită presiuni asupra Kievului pentru ca acesta să se predea Rusiei, avertizând că acțiunile Washingtonului riscă să submineze capacitatea Ucrainei de a se apăra, relatează TVP World.

Relațiile dintre Washington și Kiev au fost supuse unei presiuni puternice după ce Trump a convenit cu președintele rus Vladimir Putin să permită exporturi limitate de motorină din Rusia către piețele mondiale, în schimbul renunțării de către Washington la impunerea unor sancțiuni suplimentare.

De asemenea, au fost impuse restricții asupra serviciului de sateliți Starlink utilizat de forțele armate ucrainene pentru conectivitate și comunicații pe câmpul de luptă.

„Cred că s-au luat măsuri pentru a convinge Ucraina să capituleze”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat Bloomberg la Kiev, duminică. „Nu vreau să cred că partenerii noștri americani consideră că războiul ar putea fi încheiat mai repede în detrimentul Ucrainei. Dar așa se pare”.

În interviul acordat Bloomberg, liderul de la Kiev a propus un nou compromis cu Trump, oferindu-se să oprească atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești în schimbul unor rachete suplimentare de apărare aeriană Patriot.

„Ultima mea propunere a fost: «Nu țintim motorina rusească, voi ne dați rachete pentru sistemele Patriot ca să ne protejăm instalațiile»”, a spus el. „Dar ei vor doar să încetăm să mai atacăm motorina”.

Liderul ucrainean a acuzat, de asemenea, Washingtonul că întârzie livrările de rachete interceptoare Patriot pentru care s-a plătit deja, afirmând că SUA furnizează doar 12 pe lună, adică aproximativ un sfert din ritmul de livrare înregistrat în timpul administrației Biden.

„Am plătit pentru arme”, a spus Zelenski. „Și aceasta nu este o problemă tehnică”.

De asemenea, el și-a exprimat îngrijorarea cu privire la Starlink, care aparține companiei SpaceX a lui Elon Musk. Zelenski a afirmat că vitezele de conectare au fost limitate în Ucraina, afectând sistemele utilizate de trupe, și a indicat autoritățile americane și Casa Albă atunci când a fost întrebat cine este responsabil.

Liderul ucrainean a declarat că speră ca relațiile să se îmbunătățească după alegerile intermediare din SUA, din 3 noiembrie.

„Politica este foarte agresivă în perioada alegerilor”, a spus el. „Cred că acum este o adevărată agonie, dar după alegeri viața va continua și cred că va fi mai liniștită”.

El a avertizat însă că disputa depășește cu mult problema prețurilor la energie. „Cred că miza este mult mai mare decât acordul privind motorina”, a spus el.

Între timp, președintele ucrainean a declarat că poartă discuții privind o nouă întâlnire, probabil la sfârșitul acestei săptămâni, cu reprezentanții SUA pentru negocierile de pace, Jared Kushner și Steve Witkoff.

„Cred că președintele Statelor Unite are într-adevăr o relație bună cu Putin”, a spus Zelenski. „Dar un lucru nu merge aici. În prezent, Trump nu-l poate obliga pe Putin să pună capăt războiului”.

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Editor : A.M.G.

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