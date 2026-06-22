Zelenski îl compară pe președintele Poloniei cu Viktor Orban: „Se va termina prost”

Volodimir Zelenski susține că președintele Poloniei, Karol Nawrocki, urmează modelul lui Viktor Orbán, folosind tema relațiilor cu Ucraina în scop electoral. Liderul ucrainean a avertizat că o astfel de strategie „se va termina prost”, după ce omologul său polonez i-a retras cea mai înaltă decorație a statului.

Decizia lui Nawrocki de vineri de a-i retrage lui Zelenski cea mai înaltă decorație a statului polonez, Ordinul Vulturului Alb, reprezintă cel mai recent episod dintr-o dispută diplomatică ce s-a amplificat între Kiev și Varșovia pe teme legate de memoria istorică și solidaritatea din timpul războiului. Duminică, președintele ucrainean a afirmat că măsura este legată de politica internă a Poloniei, relatează Kyiv Post.

„Văd acest lucru exclusiv ca pe un proces electoral. Președintele Karol Nawrocki se luptă pentru funcția de prim-ministru pentru partidul său împotriva premierului Tusk. Nu are nimic de-a face cu noi, este o chestiune internă a lor”, a declarat Zelenski pentru postul de televiziune TSN, potrivit site-ului Ukrainska Pravda.

El a adăugat că Nawrocki alimentează ostilitatea față de ucraineni pentru propriul avantaj politic, făcând o comparație cu fostul premier ungar. „Asta a făcut și Orbán. Este o afacere proastă. Cred că se va termina prost”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a subliniat că „nu poți obține dividende politice din ură, pentru că pe termen lung aceasta va duce la relații proaste între națiuni”.

Decizia lui Nawrocki de a retrage distincția a venit după ce Zelenski a aprobat atribuirea numelui Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA) unei unități militare ucrainene. UPA a fost o organizație paramilitară naționalistă acuzată de masacrarea polonezilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Zelenski a afirmat că, la prima lor întâlnire, președintele polonez i-a oferit drept cadou o carte despre tragedia din Volînia, în care zeci de mii de polonezi au fost uciși de UPA.

„Am venit să-l văd, iar cadoul pe care mi l-a oferit când ne-am strâns mâna a fost o carte despre tragedia din Volînia. Nu am vorbit despre asta până acum. Nu le-am spus oamenilor. Vorbim deschis acum pentru că el face pași pe care îi consider greșiți”, a declarat președintele ucrainean.

El a adăugat că Polonia este „o democrație, nu o monarhie” și că, din acest motiv, ar trebui să construiască relații cu Ucraina, care în prezent apără Europa, inclusiv Polonia.

Editor : M.I.