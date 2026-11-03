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Zelenski îndeamnă SUA să pună presiune pe Putin: „Nu eu sunt cel agresiv. Cine este dușmanul? Cine a declanșat acest război?”

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Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images
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Președintele Volodimir Zelenski a îndemnat Washingtonul să exercite o presiune mai mare asupra președintelui rus Vladimir Putin, și nu asupra Ucrainei, în contextul în care Moscova își continuă invazia pe scară largă, relatează Kyiv Post.

„Mai bine să exercitați o presiune mai puternică asupra lui Putin, nu asupra mea”, a declarat liderul ucrainean într-un interviu acordat PBS NewsHour, difuzat luni, 2 noiembrie. „Nu eu sunt cel agresiv”, a adăugat el.

Răspunzând la întrebarea jurnalistei PBS Amna Nawaz, care i-a cerut să descrie într-un singur cuvânt relația sa cu Trump, Zelenski a răspuns: „Emoțională”.

El a explicat că Washingtonul ar trebui să adopte o abordare mai pragmatică față de război, concentrându-se pe responsabilitatea Rusiei pentru invazie, în loc să critice conducerea Ucrainei.

„Cine este dușmanul? Cine a declanșat acest război? Putin”, a spus liderul de la Kiev.

Zelenski a pus sub semnul întrebării, de asemenea, valoarea declarațiilor favorabile la adresa președintelui rus și a criticat argumentul potrivit căruia acordurile energetice cu Moscova ar duce în mod inevitabil la scăderea prețurilor la combustibil în SUA.

El a susținut că consolidarea Ucrainei este esențială nu numai pentru supraviețuirea acesteia, ci și pentru securitatea europeană, avertizând că o Rusie încurajată ar putea, în cele din urmă, să amenințe teritoriul NATO.

„Așadar, este mai bine să întărim Ucraina, pentru că, de fapt, apărăm Europa, nu doar pe noi înșine”, a spus el.

Declarațiile au fost făcute după ce Nawaz l-a întrebat pe Zelenski despre criticile aduse de Trump la adresa conducerii sale, despre relaxarea restricțiilor impuse Rusiei de către Washington și despre recentele contacte ale administrației cu Moscova.

Într-o parte mai personală a interviului, Zelenski a vorbit despre impactul războiului purtat de Rusia asupra copiilor ucraineni, printre care se numără și fiul său de 13 ani, Kirilo.

Nawaz și-a amintit că a vorbit cu Zelenski cu doi ani în urmă, la Kiev, când fiul său avea 11 ani și începuse deja să pună întrebări dificile despre război. Conform acestuia, copiii ucraineni au fost nevoiți să se maturizeze mult prea repede.

„Din cauza unei singure persoane, din cauza lui Putin, și-au pierdut copilăria”, a spus el.

Acesta a descris anii pierduți din cauza războiului ca pe o perioadă care ar fi trebuit să fie plină de experiențele și bucuriile obișnuite ale copilăriei. Zelenski a lăudat însă și reziliența copiilor ucraineni, afirmând că aceștia au devenit o sursă de putere pentru părinții și comunitățile lor.

El a spus că fiul său, la fel ca milioane de alți copii ucraineni, înțelege acum realitățile invaziei.

„Are 13 ani, dar știe – poate că e păcat – dar știe totul despre acest război, la fel ca toți copiii [din Ucraina]”, a spus Zelenski. Acesta a subliniat că îngrijorările sale nu se limitau doar la propria familie, ci se extindeau și asupra copiilor civililor și soldaților ucraineni din întreaga țară.

„Sunt adulți. Sunt inteligenți. Sunt foarte patrioți. Au lumină în suflet”, a spus el. „Așadar, ne ajută să trăim și să supraviețuim”.

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Editor : A.M.G.

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