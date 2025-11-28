Andriy Iermak, șeful Biroului Președintelui, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la sediul său, mai devreme, pe 28 noiembrie, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

Demisia lui Iermak survine în contextul în care Ucraina este zguduită de cel mai mare scandal de corupție din mandatul președintelui Volodimir Zelenski, în care sunt implicați aliații săi. La începutul acestei luni, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a pus sub acuzare opt suspecți într-un complot care implică compania nucleară de stat Energoatom, numindu-l pe Timur Mindich, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Zelenski, drept liderul grupului.

Ministrul justiției, Herman Halushchenko, și ministrul energiei, Svitlana Hrynchuk, au fost demiși pe 19 noiembrie. Ei nu au fost acuzați.

Mindich a fugit din Ucraina înainte de a fi acuzat. El a fost sancționat de Zelenski și pus pe lista persoanelor căutate.

Ukrainska Pravda a raportat, citând surse proprii, că Iermak este, de asemenea, implicat în scandalul de corupție, iar anchetatorii se referă la el ca „Ali Baba”.

Procurorul șef anticorupție al Ucrainei, Oleksandr Klymenko, a declarat la începutul lunii noiembrie că, potrivit anchetatorilor, „Ali Baba organizează ședințe și atribuie sarcini agențiilor de aplicare a legii pentru a se asigura că aceștia îi persecută pe detectivii NABU și pe procurorii anticorupție”.

Una dintre casele de lux din apropierea Kievului, finanțată prin schema de corupție Energoatom, era destinată lui Zelenski, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent.

Yermak nu a comentat aceste informații. Biroul președintelui nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

În ciuda reacțiilor negative, Zelenski a refuzat să-l demită pe Yermak. În schimb, l-a numit să conducă delegația ucraineană la negocierile din 23 noiembrie din Elveția cu SUA, după ce președintele Donald Trump a dezvăluit un plan de pace controversat, puternic înclinat în favoarea Rusiei.

Numit în 2020, Iermak a acumulat o influență fără precedent în cadrul guvernului ucrainean. În ciuda criticilor de lungă durată, Zelenski a declarat că are încredere în Iermak și a respins acuzațiile că acesta ar exercita o putere excesivă.

„Iermak este un manager puternic. Îl respect pentru rezultatele sale. Face ceea ce îi spun să facă și îndeplinește aceste sarcini”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat Bloomberg anul trecut.

„A venit cu mine, va pleca cu mine. Și nu va rămâne în nicio funcție”, a declarat președintele în 2021.

Digi24.ro redă mai jos întregul discurs al președintelui de la Kiev în care anunță demisia mâinii sale drepte:

Stimați ucraineni, ucrainence! Doar în ultimele câteva zile am avut aproape 20 de discuții cu partenerii noștri. Toți, fără excepție, spun același lucru: sunt impresionați de felul în care Ucraina rezistă sub presiune, de felul în care luptă pentru pace pentru oamenii săi și, de fapt, pentru întreaga Europă. Astăzi am vorbit cu președintele Finlandei, Alex, și l-am informat despre mesajele formale și informale transmise de Rusia și despre condițiile pe care le cere. Acum ne pregătim pentru discuțiile cu partea americană, pentru a stabili pașii necesari ca pacea să fie reală și demnă. În timp ce toată atenția este pe diplomație și pe apărare, avem nevoie de forță interioară. Această forță este baza unității noastre externe și a relațiilor noastre cu lumea. Ca să existe această forță, nu trebuie să existe motive de distragere, în afară de apărarea Ucrainei. Vreau ca nimeni să nu aibă întrebări despre Ucraina.

Așadar, următoarele decizii interne. Primul punct: va avea loc o resetare a Biroului Președintelui Ucrainei. Șeful Biroului, Andrii Iermak, și-a depus demisia. Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că poziția Ucrainei în negocieri a fost întotdeauna reprezentată corect și patriotic. Dar vreau să evit zvonurile și speculațiile. În ceea ce privește noul șef al Biroului, mâine voi avea consultări cu cei care ar putea conduce această instituție. Curând vom desemna reprezentanții noștri. Vor fi implicați șeful Statului Major General, reprezentanți ai Ministerului de Externe, secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare și serviciile noastre de informații. Avem un mare pericol extern – războiul – deci trebuie să fim puternici în interior. 100% din efortul nostru trebuie concentrat pe apărarea Ucrainei. Fiecare trebuie să acționeze strict în interesul statului nostru. În curând vor avea loc întâlniri cu partea americană. Al doilea punct: Cabinetul de Miniștri al Ucrainei.

Aștept ca premierul Ucrainei, Iulia Svereidenko, împreună cu parlamentarii, să asigure trei lucruri prin dialog și unitate. Cel mai important: adoptarea bugetului pentru anul 2026 – capacitatea statului de a se apăra, de a finanța apărarea, de a asigura toate plățile sociale și stabilitatea necesară. Asta le trebuie oamenilor. De asemenea, aștept propuneri pentru miniștrii energiei și justiției. Miniștrii actuali trebuie evaluați astfel încât să existe concluzii clare privind capacitatea lor de a face față provocărilor acestei ierni și acestui război. Al treilea punct: am vorbit cu Serviciul de Securitate al Ucrainei pentru a analiza situația din sistemul de aplicare a legii și din regiuni. În curând vor urma rapoarte, concluziile mele și deciziile necesare. Există prea multe probleme negative în teritoriu. Am convenit ca SBU să îmi prezinte rapid informațiile. Și, desigur, armata. Războinicii noștri sunt eroi.

Ei distrug inamicul. Aceasta este baza capacității noastre de a construi diplomație. Există probleme care trebuiau de mult rezolvate. Comandantul-șef, Statul Major, Pavlo Palisa lucrează deja la acestea.

Se pregătește o nouă formulă de organizare. În primul rând, este vorba despre o distribuire corectă și rațională a personalului între brigăzi. Principiile sunt deja clare, iar fiecare brigadă de luptă le susține. O decizie va fi luată. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina. Mulțumesc fiecăruia care apără Ucraina acum și întotdeauna. Mulțumesc tuturor celor care fac posibil ca presiunea să rămână asupra Rusiei, cauza acestui război, și nu asupra statului și oamenilor noștri.

Ucraina trebuie să câștige. Asta este cel mai important. Rusia vrea cu orice preț ca Ucraina să facă greșeli. Din partea noastră nu vor exista greșeli. Munca noastră continuă. Lupta noastră continuă. Nu avem dreptul să slăbim, să cedăm sau să ne certăm. Dacă pierdem unitatea, riscăm să pierdem totul – pe noi înșine. Trebuie să ne adunăm. Trebuie să rezistăm. Nu avem altă opțiune. Nu vom avea o altă Ucraină. Apărăm Ucraina.

