Zelenski merge la Berlin pentru discuții cu Friedrich Merz, înaintea negocierilor de pace cu Rusia. Anunțul cancelarului german

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află marți la Berlin, unde se întâlnește cu cancelarul german Friedrich Merz, într-un moment important pentru eforturile diplomatice de încheiere a războiului cu Rusia. Vizita are loc cu o săptămână înaintea unei noi runde de negocieri de pace, mediate de Statele Unite, iar liderul german a transmis că dorește să-și reafirme sprijinul pentru Kiev. Merz a făcut și o referire la vizita lui Zelenski la Casa Albă din februarie 2025, afirmând că, de această dată, lucrurile vor sta „puțin altfel”, anunță Reuters.

Cancelarul german a anunțat vizita liderului ucrainean în cadrul unui discurs susținut în fața Camerei de Comerț și Industrie din Berlin, precizând că întâlnirea va avea loc la ora 12:00, ora locală (13:00, ora României).

„Va fi la mine la ora 12:00”, a declarat Friedrich Merz. El a făcut referire și la vizita lui Zelenski la Casa Albă din februarie 2025, când președintele ucrainean a fost mustrat public de Donald Trump și de vicepreședintele american JD Vance, în Biroul Oval.

„Va ajunge aici, alături de mine, imediat după-amiază, iar atunci lucrurile vor sta puțin altfel”, a afirmat cancelarul german, într-o declarație interpretată ca un mesaj de susținere pentru liderul de la Kiev.

Discuțiile dintre cei doi lideri ar urma să se concentreze asupra sprijinului acordat de Germania Ucrainei pentru a face față atacurilor rusești.

Vizitele lui Zelenski în Germania sunt ținute, de regulă, secrete până cu puțin timp înainte de desfășurare și au loc în condiții stricte de securitate, din cauza riscurilor asociate războiului.

Germania își reafirmă sprijinul pentru Kiev

Germania a devenit unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în războiul declanșat de invazia rusă, iar după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, anul trecut, Berlinul și-a consolidat rolul în sprijinirea Kievului.

Sub conducerea lui Friedrich Merz, Germania s-a angajat să mențină ajutorul acordat Ucrainei și să consolideze cooperarea europeană în domeniul securității.

Liderii europeni au continuat să-l susțină pe Zelenski în contextul divergențelor dintre Kiev și Washington din ultimele săptămâni. Tensiunile au fost alimentate de deciziile administrației Trump privind achizițiile de motorină rusească, suspendarea unor sancțiuni și solicitarea adresată Ucrainei de a opri atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

De asemenea, Trump a cerut înlocuirea lui Zelenski și a descris drept „în regulă” acțiunile Rusiei.

Statele Unite continuă totuși să furnizeze Ucrainei informații de intelligence și permit altor țări să achiziționeze arme americane în numele Kievului.

Negocieri de pace la Abu Dhabi, în 10 și 11 noiembrie

Vizita lui Zelenski la Berlin are loc înaintea unei noi runde de negocieri între Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite.

Un înalt oficial american a declarat luni pentru Reuters că Washingtonul va reuni delegațiile celor două țări la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie. Discuțiile ar urma să vizeze măsurile necesare pentru încheierea războiului, acordurile de securitate postbelice și reducerea tensiunilor.

Negociatorii americani încearcă să găsească o soluție înainte de venirea iernii, într-un conflict care durează de mai mulți ani.

Ultima rundă de discuții de pace mediate de SUA a avut loc în februarie, înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului.

În acest context, întâlnirea de la Berlin reprezintă o ocazie pentru Zelenski de a discuta cu unul dintre principalii săi susținători europeni despre sprijinul militar și politic acordat Ucrainei, în perspectiva unor noi negocieri cu Moscova.

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