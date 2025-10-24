Live TV

Zelenski merge la Londra pentru o reuniune a „Coaliției de voință”. Starmer: „Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei”

volodimir zelenski
Foto: REUTERS/Yves Herman

Vineri, Marea Britanie a cerut adoptarea unor măsuri împotriva Rusiei pentru a consolida poziția Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge la Londra pentru discuții cu aliații cheie, relatează Reuters.

Potrivit biroului premierului britanic Keir Starmer, acesta va cere la o întrevedere a țărilor din „Coaliția de voință”, care s-au angajat să consolideze sprijinul acordat Ucrainei pentru a elimina petrolul și gazul rusesc de pe piața mondială, să folosească activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina și să furnizeze Kievului mai multe rachete cu rază lungă de acțiune.

Întrevederea vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni companiilor Rosneft și Lukoil. Măsura a fost luată la o săptămână după ce liderul american anunțase un summit cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta.

Keir Starmer a susținut că liderul de la Kremlin a arătat că nu ia în serios propunerile de încetare a războiului.

„De fiecare dată îi oferim lui Putin şansa de a pune capăt invaziei sale inutile, de a opri uciderile şi de a-şi retrage trupele, dar el respinge în mod repetat aceste propuneri şi orice şansă de pace”, a precizat premierul britanic într-un comunicat. 

„Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei şi să continuăm acţiunea decisivă a preşedintelui Trump”, a mai spus el. 

Discuțiile de vineri de la Londra vor include atât întâlniri față în față, cât și virtuale. Șeful NATO, Mark Rutte, prim-ministrul olandez Dick Schoof și prim-ministrul danez Mette Frederiksen se vor alătura  lui Starmer și Zelenski la Londra.

Amintim că președintele Ucrainei a mulțumit joi, în marja reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, Statelor Unite și Uniunii Europene pentru că au convenit asupra unor noi sancțiuni energetice împotriva Rusiei, afirmând că acestea sunt „foarte importante”.

Totodată, Vladimir Putin a declarat joi că noile sancțiuni ale SUA impuse țării sale reprezintă o încercare de a exercita presiuni asupra Rusiei, adăugând că acestea nu vor afecta economia rusă.

Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA: „Mai vedem peste șase luni”

Zelenski vrea să convingă partenerii europeni să livreze Ucrainei rachetele pe care nu vrea să le ofere Trump

