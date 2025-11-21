Volodimir Zelenski a ieșit cu un mesaj către poporul ucrainean, după ce a fost făcut public planul Putin-Trump privind încheierea unui acord de pace în Ucraina. În discursul de 10 minute, liderul de la Kiev vorbește despre „alegerea imposibilă” pe care trebuie să o facă: „Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener esențial”

Digi24.ro transmite mesajul integral al liderului de la Kiev:

„Ucraineni, ucrainence, în viața fiecărei națiuni vine un moment în care toți trebuie să vorbim sincer, calm, fără interpretări, fără zvonuri, fără bârfe, fără nimic în plus. Așa cum este. Așa cum încerc mereu să vorbesc cu voi. Acum trăim unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră. Presiunea asupra Ucrainei este una dintre cele mai mari. Acum Ucraina poate ajunge în fața unei alegeri foarte dificile. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener esențial. Fie acceptarea unor 28 de puncte foarte complicate, fie o iarnă extrem de grea.

Cele mai grele sunt riscurile pe termen lung. O viață fără libertate, fără demnitate, fără dreptate. Și să ni se ceară să credem în cel care a atacat deja de două ori. Se va aștepta un răspuns de la noi. Dar de fapt, eu l-am dat deja pe 20 mai 2019, când, depunând jurământul, am spus:

Eu, Volodimir Zelenski, ales președinte al Ucrainei prin voința poporului, mă oblig prin toate acțiunile mele să apăr Ucraina, suveranitatea și independența ei, să protejez drepturile și libertățile cetățenilor, să respect Constituția și legile Ucrainei, să-mi îndeplinesc obligațiile în interesul tuturor compatrioților mei și să ridic prestigiul Ucrainei în lume.”

„Pentru mine nu este o formalitate, nu este „o bifă”. Este un jurământ. Și în fiecare zi rămân fidel fiecărui cuvânt din el. Nu-l voi trăda niciodată.

Interesul național ucrainean trebuie luat în calcul. Nu facem declarații zgomotoase. Vom lucra calm cu America și cu toți partenerii. Vom căuta constructiv soluții cu principalul nostru partener.

Voi aduce argumente, voi convinge, voi propune alternative, dar cu siguranță nu vom oferi dușmanului motive să spună că Ucraina nu vrea pace, că Ucraina sabotează procesul, că Ucraina nu e pregătită de diplomație. Așa ceva nu se va întâmpla.

Ucraina va lucra rapid. Astăzi, sâmbătă, duminică, toată săptămâna viitoare. Și cât timp va fi nevoie, 24 din 24.

Eu mă voi lupta ca, din toate punctele planului, să nu lipsească măcar două: demnitatea și libertatea ucrainenilor. Pentru că pe acestea se bazează tot restul: suveranitatea, independența, pământul nostru, oamenii noștri și viitorul ucrainean.”

„Trebuie să facem totul pentru ca rezultatul să fie: războiul se termină, dar Ucraina NU se termină. Nici Europa, nici pacea globală nu trebuie să se sfârșească.

Tocmai am vorbit cu lideri europeni. Ne bazăm pe prietenii noștri europeni, care înțeleg foarte bine că Rusia nu este departe, că este chiar lângă granițele UE. Și că Ucraina este astăzi singurul scut care separă viața confortabilă europeană de planurile lui Putin.

Ne amintim: Europa a fost cu noi. Credem că Europa va fi cu noi.

Ucraina nu trebuie să mai trăiască un deja-vu al zilei de 24 februarie, când aveam senzația că suntem singuri, când nimeni nu putea opri Rusia, în afară de oamenii noștri eroici, care s-au ridicat ca un zid împotriva armatei lui Putin.

Și da, ne-a bucurat când lumea spunea: ucrainenii sunt incredibili, Dumnezeule ce ucraineni, cum luptă, ce titani sunt. Și e adevărat.

Dar Europa și lumea trebuie să vadă și altceva: ucrainenii sunt înainte de toate oameni.”

„De aproape 4 ani de invazie totală, ținem piept uneia dintre cele mai mari armate ale lumii. Ținem o linie a frontului de mii de kilometri.

Oamenii noștri suportă atacuri în fiecare noapte: bombardamente, rachete, lovituri balistice, drone Shahed. În fiecare zi cineva își pierde pe cineva drag.

Iar oamenii noștri vor — foarte, foarte mult — ca acest război să se termine. Da, suntem de oțel, dar orice metal, oricât de tare, poate ceda. Nu uitați asta. Fiți alături de Ucraina, alături de oamenii noștri și deci — alături de demnitate.

Dragi ucraineni, amintiți-vă prima zi a războiului. Majoritatea dintre noi am făcut o alegere. Alegerea pentru Ucraina.

Amintiți-vă cum a fost. Întuneric, zgomot, durere, frică pentru mulți. Dar dușmanul nu ne-a văzut spatele. Ne-a văzut ochii — plini de hotărâre. Asta este demnitatea. Asta este libertatea. Și asta e, de fapt, cel mai înspăimântător lucru pentru Rusia: demnitatea ucrainenilor.”

„Atunci unitatea noastră era pentru a apăra casa noastră de dușman. Astăzi unitatea este la fel de necesară pentru a avea o pace demnă în casa noastră.

Mă adresez tuturor ucrainenilor: oamenilor, cetățenilor, politicienilor — tuturor. Trebuie să ne adunăm, să ne revenim, să oprim certurile. Să oprim jocurile politice.

Statul trebuie să funcționeze. Parlamentul unei țări aflate în război trebuie să lucreze unit. Guvernul unei țări aflate în război trebuie să lucreze eficient. Și noi toți nu trebuie să uităm cine este de fapt dușmanul Ucrainei.

Îmi amintesc cum, în prima zi a războiului, diverși emisari îmi aduceau „planuri”, „puncte”, „ultimatumuri” pentru a încheia războiul. Îmi spuneau: „ori semnezi asta, ori ești înlocuit și semnează altcineva în locul tău”.

Cu ce s-a terminat? Se știe. Mulți dintre acești emisari au devenit parte din fondul de schimb și s-au întors acasă, în „portul natal”, împreună cu planurile lor.”

„Nu am trădat Ucraina atunci. Și nu o vom face nici acum.

Știu sigur că acesta este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră, dar știu și că ucrainenii cred în statul lor, că suntem uniți.

În toate formatele viitoare de întâlniri, discuții și negocieri cu partenerii, îmi va fi mult — mult mai ușor să obțin o pace demnă, știind 100% că în spatele meu este poporul Ucrainei.

Milioane de oameni care au demnitate, care luptă pentru libertate și care merită pace. Și toți eroii noștri căzuți — care și-au dat viața pentru Ucraina și merită să vadă, de acolo de sus, că urmașii lor vor trăi într-o pace demnă, eficientă și de lungă durată.

Dragi ucraineni, săptămâna viitoare va fi foarte grea, plină.”

„Sunteți un popor matur, inteligent și conștient, care a demonstrat-o de multe ori. Știți că în aceste zile va exista multă presiune — politică, informațională, de tot felul — menită să ne slăbească, să ne dezbine.

Dușmanul nu doarme — va încerca totul ca să nu reușim.

Le vom permite? Nu avem dreptul.

Și vom reuși. Pentru că cei care vor să ne distrugă nu ne cunosc. Nu înțeleg cine suntem, ce vrem, ce valori avem.

Nu degeaba marcăm ca sărbătoare națională Ziua Demnității și Libertății. Asta spune cine suntem.

Vom lucra pe frontul diplomatic pentru pacea noastră.

Trebuie să lucrăm uniți în interiorul Ucrainei pentru pace, pentru demnitate, pentru libertate.

Și cred. Și știu că nu sunt singur: cu mine este poporul nostru, societatea, soldații, partenerii, aliații — toți oamenii noștri demni, liberi și uniți.

