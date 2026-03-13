Live TV

Video Zelenski, primit la Paris de Macron. Franța vrea ca Ucraina să nu fie „eclipsată” de criza din Iran

profimedia-1033879792
Emmanuel Macron l-a întâmpinat, la sosirea în Paris, pe Volodimir Zelenski. Sursa: Profimedia
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, îl primeşte, vineri, pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Paris, pentru a „demonstra” că războiul din Orientul Mijlociu „nu va distrage” atenţia de la Ucraina şi că Rusia „se înşală” dacă crede că poate profita de acest context geopolitic, scrie AFP, citată de Kyiv Post.

Aceasta este a douăsprezecea vizită a preşedintelui ucrainean în Franţa de la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, după o altă vizită în România, şi are ca scop „evitarea absolută” a unui „efect de eclipsă” legat de conflictul declanşat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, care domină actualitatea şi monopolizează atenţia liderilor mondiali, a explicat Palatul Elysee jurnaliştilor.

„Mesajul cheie” este „de a demonstra că nicio criză, nicio evoluţie nu ne va distrage atenţia de la Ucraina”, pentru care sprijinul Franţei, „un partener de încredere”, „nu va slăbi”, a declarat un consilier al preşedintelui francez.

Cei care, în special „la Kremlin”, „consideră că războiul din Iran le oferă o oportunitate”, „se înşeală şi trebuie să demonstrăm acest lucru în mod colectiv”, a insistat sursa citată.

Preşedinţia rusă a estimat, joi, că această vizită la Paris ilustrează dorinţa Ucrainei de a „împiedica” o soluţionare paşnică a conflictului, în timp ce Statele Unite au propus noi negocieri între Kiev şi Moscova, cu medierea americană, pentru săptămâna viitoare.

„Singurul obstacol în calea păcii, astăzi, este Rusia”, a răspuns preşedinţia franceză.

Volodimir Zelenski este aşteptat la prânz la palatul prezidenţial de la Elysee pentru o întâlnire tête-à-tête, urmată de o conferinţă de presă cu omologul său şi apoi de un prânz de lucru. El va participa, de asemenea, în după-amiaza zilei la o discuţie cu studenţii de la Sciences-Po.

Cei doi lideri ar trebui să pună în evidenţă „expertiza fără egal” dezvoltată de Kiev în faţa dronelor iraniene utilizate de armata rusă, „care capătă o nouă importanţă” în contextul represaliilor Teheranului împotriva numeroase ţinte din Orientul Mijlociu, a subliniat preşedinţia franceză.

Joi, la Bucureşti, preşedintele ucrainean a semnat împreună cu omologul său român, Nicuşor Dan, o declaraţie de intenţie pentru „producţia comună de drone în România”. Parisul şi Kievul au lansat deja o alianţă franco-ucraineană privind dronele la sfârşitul anului 2025.

Specialişti militari ucraineni s-au deplasat recent în mai multe ţări din Golf pentru a împărtăşi experienţa lor în materie de interceptare a dronelor de concepţie iraniană, iar Volodimir Zelenski a propus „dezvoltarea tuturor acestor aspecte în colaborare cu ţările europene”. Este „o mişcare pe care o salutăm şi o încurajăm”, a asigurat Palatul Elysee.

