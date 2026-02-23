Live TV

Zelenski propune o armată contractuală în Ucraina. În ce condiții ar putea fi creată și cine ar urma să o finanțeze

Data publicării:
volodimir zelenski munchen
Foto: Profimedia Images

Ucraina ar putea avea o armată contractuală, așa cum a făcut Rusia, dacă ar primi asistență financiară din partea partenerilor europeni, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat BBC, preluat de Kyiv Independent. De la începutul invaziei rusești pe scară largă, Ucraina a impus legea marțială și mobilizarea obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, precum și pentru bărbații cu vârste de peste 18 ani, cu experiență militară. În ciuda acestui fapt, armata ucraineană continuă să se confrunte cu o penurie de personal.

„Când vorbim despre personal, europenii ne pot ajuta dacă - sau când - vom trece armata noastră de la mobilizare la contracte”, a declarat Zelenski.„Același lucru îl face și Putin: el plătește fiecărei persoane bani pentru un contract. Și noi vrem acest lucru, dar nu avem fonduri suficiente. Aici ar putea ajuta europenii. Acest program nu este încă finanțat de europeni.”

În timpul interviului, președintele ucrainean a spus că este „recunoscător” pentru ajutorul acordat de Europa, dar a subliniat că Ucraina are nevoie de mai mult sprijin financiar.

„Avem nevoie de mai mult? Absolut, pentru că nu avem aceeași cantitate de arme ca Federația Rusă”, a spus președintele.

Spre deosebire de mobilizarea în condiții de lege marțială, serviciul contractual în Ucraina este voluntar. Recruții pot semna contracte pe mai mulți ani și pot alege unitățile în care doresc să se înroleze.

Serviciul contractual permite persoanelor care nu sunt supuse mobilizării în conformitate cu legislația ucraineană să se înroleze. De asemenea, oferă stimulente financiare suplimentare, inclusiv bonusuri la semnare, împrumuturi preferențiale pentru locuințe și compensații pentru chirie și relocare.

În schimb, soldații mobilizați sunt repartizați în unități care au nevoie de întăriri după finalizarea instruirii, cu excepția cazului în care sunt plasați prin intermediul serviciilor de recrutare.

În timpul legii marțiale, personalul mobilizat și membrii serviciului contractual pot fi lăsați la vatră numai după declararea demobilizării la nivel național și ridicarea legii marțiale. Se aplică excepții în cazuri de probleme de sănătate sau de necesitatea îngrijirii rudelor apropiate.

Rusia nu a declarat mobilizare, dar din ianuarie 2026 a introdus recrutarea militară pe tot parcursul anului, înlocuind campaniile tradiționale de recrutare din primăvară și toamnă. Conform legislației ruse, recruții nu au voie să participe la operațiuni de luptă, deși au existat numeroase rapoarte privind uciderea sau capturarea acestora în luptele din Ucraina.

Rusia a extins, de asemenea, recrutarea pe bază de contract pentru a-și susține efortul de război în Ucraina, înrolând aproximativ 35.000 de persoane pe lună și oferind plăți de până la 2 milioane de ruble (n.r. 26.000 de dolari), potrivit serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR).

