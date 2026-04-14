Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu este interesată de o aderare parțială la Uniunea Europeană, făcând o paralelă cu ideea că Europa nu ar dori o versiune limitată a armatei ucrainene, anunță European Pravda. Conform propunerii, Ucraina ar putea adera la UE, dar cu puteri decizionale semnificativ reduse.

Jurnaliștii l-au întrebat pe Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz la Berlin, despre conceptul de aderare „parțială” la UE, care a fost discutat în cadrul Uniunii Europene. Conform propunerii, Ucraina ar putea adera la UE, dar cu puteri decizionale semnificativ reduse.

Președintele ucrainean a respins categoric ideea unei aderări parțiale atât la UE, cât și la NATO. El a spus că Europa are nevoie de Ucraina ca partener puternic și deplin și a adăugat că nimeni nu are nevoie de o versiune „light” a armatei ucrainene.

„Toată lumea din Europa cunoaște poziția noastră. Nu avem nevoie de o UE «light», la fel cum nu avem nevoie de un NATO «light». De asemenea, cred că țările din Europa și din NATO au nevoie de Ucraina ca partener puternic cu drepturi depline. Au nevoie de armata noastră - o armată puternică. Pentru că nimeni nu are nevoie de o armată ucraineană «light». Ce fel de protecție ar fi aceea?”, a spus el.

Merz a declarat în cadrul aceleiași conferințe de presă că aderarea Ucrainei la UE nu se poate realiza rapid.

European Pravda a raportat că UE nu a încheiat discuțiile privind posibilitatea aderării Ucrainei în 2027, deși în prezent nu există un plan convenit al procesului.

Editor : C.A.