Video Zelenski respinge ideea retragerii din Donbas: „Ar însemna o înfrângere strategică pentru Ucraina

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că retragerea trupelor ucrainene din anumite părţi ale Donbasului - mai precis din zone ale regiunii Doneţk şi dintr-o mică porţiune a regiunii Lugansk - ar fi o măsură iresponsabilă şi ar echivala cu o înfrângere strategică pentru armată, relatează Ukrinform.

Potrivit Ukrinform, şeful statului a făcut aceste declaraţii într-un interviu televizat, în timp ce comenta intensificarea negocierilor de pace.

„Ei (n.r. ruşii) vor ca noi să ne retragem din regiunea Luhansk [Ucraina controlează o mică parte a regiunii] şi din regiunea Doneţk. Fără îndoială, din punct de vedere strategic, pentru noi aceasta ar fi o pierdere, o pierdere strategică pentru Forţele Armate. Fortificaţii şi linii defensive - cu siguranţă am deveni mai slabi. Când partenerii noştri americani ne semnalează, de exemplu, că se pot construi noi fortificaţii - da, se pot. Dar asta necesită timp. Şi de ce ar trebui să facem asta? Zonele urbanizate sunt încă mai puternice decât orice linii defensive pe care le poţi construi în câmp deschis. Este vorba despre zone urbane, despre 200.000 de oameni care locuiesc acolo, despre a face un pas înapoi şi a slăbi moralul armatei noastre, şi despre câţi oameni au murit deja acolo. Cred că un astfel de pas astăzi ar fi iresponsabil”, a spus Zelenski.

El a menţionat că, în cadrul convorbirilor telefonice, Statele Unite şi-au exprimat dorinţa de a continua comunicarea şi negocierile, în timp ce Rusia nu dă semne că ar fi dispusă să pună capăt războiului, nici măcar într-un format de tip „menţinerea statu-quo-ului”.

„Aceasta este cea mai rapidă cale de a opri uciderile. Şi toţi actorii serioşi trebuie să se angajeze în acest format - nu ca fiecare să-şi joace propriul joc, ci pe baza unei înţelegeri comune. Noi ne dorim acest lucru. Formatul nu este complicat. Să realizăm mai întâi un armistiţiu pe termen lung - care ar putea marca sfârşitul războiului în faza sa de luptă, militară. Apoi putem trece la paşii următori - cei diplomatici”, a spus el.

Comentând o posibilă vizită a negociatorilor americani în Ucraina, preşedintele a subliniat că o astfel de călătorie este mai necesară pentru Statele Unite.

„Cred că această vizită nu este necesară pentru noi, ci pentru ei. De ce? Pentru că este lipsit de respect să mergi la Moscova şi să nu vii la Kiev. Înţeleg că logistica noastră este mai complicată, dar oamenii călătoresc aici. Dacă nu vor să vină, ne putem întâlni în alte ţări. Nu este vorba despre locaţie - este vorba despre rezultat”, a adăugat Zelenski.

Spionajul militar ucrainean a aflat care sunt planurile Rusiei. Ce pregătește Moscova pentru Ucraina în această vară

Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Lovitură! Acordul fusese semnat, dar SUA a intervenit și Iranul a rămas ”cu ochii în soare”: ”Au cerut alte condiții”. Decizia luată
Germania și Franța iau în considerare o aderare „simbolică” a Ucrainei la UE. Zelenski nu ar fi de acord. Ce argument aduce în discuție
„Vom folosi toate mijloacele”. Aleksandr Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene în privința oricărei agresiuni
„Viitorul războiului”. Ucraina trimite roboți pe front, în locul soldaţilor: „Poziția a fost capturată fără să se tragă niciun foc”
Spionajul militar ucrainean a aflat care sunt planurile Rusiei. Ce pregătește Moscova pentru Ucraina în această vară
Reacția lui Zelenski după decizia SUA de a relaxa sancţiunile asupra petrolului rusesc
Fritz acuză PSD de „dublu joc și majorități paralele” cu AUR: „Nu...
Explozie urmată de un incendiu puternic la CET Vest din Capitală...
De ce s-a temut Trump să ocupe „Insula Interzisă” a Iranului, cu...
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și...
Cum s-a schimbat discursul lui Trump privind Iranul în ultimele zile: de la „a fost de acord” la „întreaga țară va fi aruncată în aer”
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție: Partidele care vor vota o moțiune de cenzură, să pună noul Guvern
Calendarul înscrierilor la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2026-2027, aprobat de Ministerul Educației. Când începe prima etapă
Decizia controversată luată de regina Elisabeta a II-a la finalul vieții sale: „Va rămâne o greșeală”
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
”Cel mai incult și mai grobian”. Decizie-surpriză a instanței după atacul suburban al vicepreședintelui PNL...
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Gestul fantastic făcut de Mircea Lucescu pentru Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci! Dezvăluiri...
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Cum și-a câștigat Elena Udrea primii bani. Colegii îi spuneau „coana mare”: „Eram din provincie!”
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
Christina Aguilera, seducătoare într-o rochie din piele cu un decolteu amețitor. Arată impecabil după ce a...
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Carys a împlinit 23 de ani și...
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Moldova nu schimbă vârsta de pensionare. Dar, România crește vârsta la care se iese la pensie. Cine e afectat?
La fel de îndrăgostiți și după 10 ani împreună. Macaulay Culkin, fericit alături de logodnica sa la o...
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Ryan Reynolds rupe tăcerea despre scandalul dintre Blake Lively și Justin Baldoni: „Nu am fost niciodată mai...
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...