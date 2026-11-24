Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va adresa Congresului SUA în cazul în care președintele Donald Trump nu va reuși să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina până la sfârșitul anului, relatează agenția Anadolu.

Într-un interviu acordat luni pentru Bloomberg, publicat marți, Zelenski a declarat că Kievul va solicita un pachet de ajutor militar din partea SUA și sancțiuni mai severe împotriva Rusiei, în cazul în care până atunci nu se va ajunge la un acord de pace acceptabil pentru Ucraina.

„Trebuie să existe un nivel de sprijin pentru Ucraina și sancțiuni atât de puternice încât să transmită un semnal clar rușilor”, a declarat liderul de la Kiev, făcând apel la negocieri pentru a pune capăt războiului care durează de aproape cinci ani.

Zelenski a declarat că reprezentanții SUA, Jared Kushner și Steve Witkoff, făceau presiuni pentru o soluționare „cât mai curând posibil”, ideal până în ianuarie. El a afirmat că Ucraina riscă să se confrunte cu cereri de concesii majore și că Putin nu a dat niciun semn că ar fi pregătit să pună capăt războiului.

„Există dorința de a acționa foarte rapid, iar atât noi, cât și rușii înțelegem acest lucru”, a declarat Zelenski. El a afirmat că Kievul înțelege ce ar putea însemna un acord rapid, dar dorește o pace care „să nu fie doar în detrimentul Ucrainei”.

Declarațiile sale au venit în urma alegerilor intermediare din SUA din această lună, în urma cărora democrații au obținut controlul asupra ambelor camere ale Congresului.

Zelenski a reiterat, de asemenea, apelul adresat aliaților Ucrainei de a furniza mai multe rachete interceptoare pentru sistemele sale de apărare aeriană Patriot. El a afirmat că o livrare de 48 de rachete Patriot așteaptă autorizarea din partea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.

El a afirmat că Ucraina ar rămâne totuși cu un deficit considerabil față de necesitățile sale, chiar dacă livrarea ar avea loc.

„Este foarte neplăcut faptul că, pe fondul tuturor negocierilor privind modalitatea de a pune capăt războiului, Ucraina se confruntă nu numai cu reduceri ale livrărilor de rachete interceptoare Patriot, ci și cu întârzieri în livrări”, a spus el.

Zelenski a confirmat, de asemenea, că restricțiile privind utilizarea de către Ucraina a terminalelor pentru Starshield, serviciul de internet de nivel militar al Starlink, rămân în vigoare.

„Chiar și America se pune într-o situație foarte incomodă. Din punct de vedere politic, pare că urmează aceeași linie ca Putin, care vrea să forțeze Ucraina să capituleze”, a spus el.

Zelenski a solicitat angajamente ferme din partea aliaților Ucrainei în ceea ce privește acordarea de sprijin militar și impunerea unor sancțiuni mai severe împotriva Moscovei, în cazul în care Rusia ar relua ostilitățile după ajungerea la o înțelegere. De asemenea, el a solicitat angajamente privind susținerea aderării Ucrainei la UE și finanțarea armatei și a eforturilor de reconstrucție ale țării.

El a afirmat că vede aderarea deplină la NATO ca o opțiune mai viabilă pentru Ucraina și că aliații europeni cheie, printre care Germania și Franța, au devenit mai deschiși față de această idee. Rusia se opune aderării Ucrainei la NATO.

„Dacă mâine Trump ar spune: «Susțin aderarea Ucrainei la NATO», în opinia mea, Europa ar susține-o și ea”, a afirmat el.

„Dacă Putin crede că Ucraina se pregătește să se răzbune pe cale militară, el ar trebui să fie cel mai interesat de aderarea noastră la NATO. Pentru că, dacă Ucraina va adera la NATO, nu vom mai putea recâștiga teritoriile noastre ocupate prin forță. Ne vom pierde toți partenerii”, a adăugat el.

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Editor : A.M.G.