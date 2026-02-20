Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat un grup restrâns de consilieri apropiați că negocierile de pace au ajuns într-un impas și a dat instrucțiuni să se pregătească un plan în cazul în care războiul va continua încă trei ani. Unul dintre consilieri

Acest lucru a fost comunicat de Bojan Panchevski, corespondentul politic principal al The Wall Street Journal pentru Europa, cu referire la consilierii lui Zelenski, cu trei dintre aceștia, potrivit lui Panchevski, fiind în contact personal.

Potrivit surselor, Zelenski a făcut declarații „șocante” joia trecută, în ajunul vizitei sale la München, la Conferința internațională privind securitatea. El a cerut să se pregătească pentru un „război de lungă durată”, iar consilierii înșiși nu au înțeles motivul acestei schimbări radicale de poziție.

Vineri, Dmitri Litvin, asistentul lui Zelenski, a calificat această informație drept „falsă”. Potrivit lui, „nu a existat” nicio instrucțiune de a pregăti un plan pentru continuarea războiului, la fel cum „nu a existat” nici o evaluare negativă a negocierilor. Cu toate acestea, Zelenski însuși a declarat într-un interviu acordat săptămâna trecută revistei The Atlantic că preferă să continue luptele decât să accepte „o înțelegere proastă”.

El este de acord cu retragerea trupelor din Donbass, dar numai cu condiția retragerii simetrice a forțelor ruse. Kremlinul dorește însă retragerea unilaterală a Forțelor Armate ale Ucrainei și refuză să accepte garanții de securitate pentru Ucraina, care includ staționarea trupelor străine.

Rusia și Ucraina au convenit să nu dea evaluări negative negocierilor, au declarat pentru The Telegraph surse familiarizate cu detaliile ultimei întâlniri de la Geneva. Tocmai acest lucru poate explica reacția lui Litvinov.

Negocierile în sine s-au încheiat fără niciun progres în ceea ce privește problema teritorială cheie, au declarat sursele pentru The Telegraph. Europa privește procesul de negociere cu un scepticism crescând și consideră că războiul va mai dura un an, sau chiar trei ani, scrie The Wall Street Journal, citând oficiali ai UE.

Potrivit surselor WSJ, Donald Trump își pierde interesul pentru soluționarea pașnică a conflictului, pe care a promis să o realizeze într-o singură zi, dar nu a reușit nici măcar într-un an.

Reprezentanții serviciilor de informații ale țărilor europene sunt convinși că, chiar dacă Ucraina ar accepta să cedeze Kremlinului întreaga regiune Donbass, acest lucru nu l-ar opri pe Vladimir Putin, pentru care războiul a devenit un element cheie al regimului său și pilonul principal al întregii agende politice.

Obiectivul lui Putin a rămas același, a declarat pentru Reuters un reprezentant al uneia dintre serviciile de informații: îndepărtarea lui Zelenski de la putere și transformarea Ucrainei într-o zonă tampon „neutră”, care să separe Rusia de Occident.

Editor : A.R.