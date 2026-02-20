Live TV

Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)

Data publicării:
zelenski
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Reuters

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat un grup restrâns de consilieri apropiați că negocierile de pace au ajuns într-un impas și a dat instrucțiuni să se pregătească un plan în cazul în care războiul va continua încă trei ani. Unul dintre consilieri 

Acest lucru a fost comunicat de Bojan Panchevski, corespondentul politic principal al The Wall Street Journal pentru Europa, cu referire la consilierii lui Zelenski, cu trei dintre aceștia, potrivit lui Panchevski, fiind în contact personal.

Potrivit surselor, Zelenski a făcut declarații „șocante” joia trecută, în ajunul vizitei sale la München, la Conferința internațională privind securitatea. El a cerut să se pregătească pentru un „război de lungă durată”, iar consilierii înșiși nu au înțeles motivul acestei schimbări radicale de poziție.

Vineri, Dmitri Litvin, asistentul lui Zelenski, a calificat această informație drept „falsă”. Potrivit lui, „nu a existat” nicio instrucțiune de a pregăti un plan pentru continuarea războiului, la fel cum „nu a existat” nici o evaluare negativă a negocierilor. Cu toate acestea, Zelenski însuși a declarat într-un interviu acordat săptămâna trecută revistei The Atlantic că preferă să continue luptele decât să accepte „o înțelegere proastă”.

El este de acord cu retragerea trupelor din Donbass, dar numai cu condiția retragerii simetrice a forțelor ruse. Kremlinul dorește însă retragerea unilaterală a Forțelor Armate ale Ucrainei și refuză să accepte garanții de securitate pentru Ucraina, care includ staționarea trupelor străine.

Rusia și Ucraina au convenit să nu dea evaluări negative negocierilor, au declarat pentru The Telegraph surse familiarizate cu detaliile ultimei întâlniri de la Geneva. Tocmai acest lucru poate explica reacția lui Litvinov.

Negocierile în sine s-au încheiat fără niciun progres în ceea ce privește problema teritorială cheie, au declarat sursele pentru The Telegraph. Europa privește procesul de negociere cu un scepticism crescând și consideră că războiul va mai dura un an, sau chiar trei ani, scrie The Wall Street Journal, citând oficiali ai UE.

Potrivit surselor WSJ, Donald Trump își pierde interesul pentru soluționarea pașnică a conflictului, pe care a promis să o realizeze într-o singură zi, dar nu a reușit nici măcar într-un an.

Reprezentanții serviciilor de informații ale țărilor europene sunt convinși că, chiar dacă Ucraina ar accepta să cedeze Kremlinului întreaga regiune Donbass, acest lucru nu l-ar opri pe Vladimir Putin, pentru care războiul a devenit un element cheie al regimului său și pilonul principal al întregii agende politice.

Obiectivul lui Putin a rămas același, a declarat pentru Reuters un reprezentant al uneia dintre serviciile de informații: îndepărtarea lui Zelenski de la putere și transformarea Ucrainei într-o zonă tampon „neutră”, care să separe Rusia de Occident.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
2
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
3
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
liviu gheorghe odagiu
4
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar
Partidul lui Viktor Orban a lansat un videoclip cu inteligență artificială care arată o „execuție” în război
Election reception of NCP presidential candidate Alexander Stubb
Rusia blochează acordul de pace cu Ucraina, afirmă președintele finlandez
Vladimir Putin
„Teatrul negocierilor”. Serviciile secrete din cinci țări UE sunt convinse că Putin trage de timp și nu vrea să oprească războiul
gari kasparov sustine un discurs
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l oprește pe dictator să atace Europa
Brigada de Poliție cu Destinație Specială Fulger, din Republica Moldova Foto Facebook
Operațiune Moldova - Ucraina într-un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali ucraineni, coordonată de serviciile speciale ruse
Recomandările redacţiei
Facturi la energie.
Voucherele de energie vor fi acordate până la finalul lui 2026...
monede bitcoin
O nouă metodă de fraudă: Sub pretextul unei anchete secrete, oamenii...
santier autostrada
Compania din afara UE care a participat fără să știe la licitații de...
sigla psd
PSD contraatacă: acuză PNL și USR că blochează măsurile de relansare...
Ultimele știri
Portavionul francez Charles de Gaulle a fost desfăşurat în Atlanticul de Nord şi Marea Baltică, anunţă Parisul
Peste 710.000 de români primesc tichete de energie. Sprijinul continuă până la finalul anului 2026
Ajutoare de încălzire, furate de angajații unei primării din Bistrița-Năsăud. Cum au acționat funcționarii publici
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru cei din zodia Bivol. Veștile sunt cât se poate de bune
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Lista achizițiilor publice făcute de Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Cu cât a redus salariile angajaților fostul...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
epidemie de rujeolă
Rogobete: Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la...
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Iulia Vântur a fost surprinsă la spital în Mumbai. Tatăl lui Salman Khan este internat la Terapie Intensivă