Zelenski și Macron, discuție despre intensificarea presiunilor asupra Rusiei: „Să profităm din plin de fiecare oportunitate”

Data publicării:
volodimir zelenski-emmanuel macron
Foto: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit luni, 20 octombrie, cu omologul francez Emmanuel Macron despre eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Cei doi lideri au convenit să se întâlnească în viitorul apropiat, relatează Ukrinform.

„Am discutat cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Acum este momentul potrivit pentru a împinge situația către încheierea războiului, iar cel mai important lucru este să profităm din plin de fiecare oportunitate și să exercităm presiunea potrivită asupra Rusiei. Presiunea asupra celui care a început războiul este cheia către o rezolvare. Emmanuel și cu mine am discutat toate aspectele diplomatice actuale și contactele noastre recente cu partenerii. Sunt recunoscător pentru sprijin. Am convenit să ne întâlnim în viitorul apropiat”, a transmis liderul ucrainean pe X.

Discuția cu Macron vine la câteva zile de la întâlnirea cu președintele american Donald Trump. Președintele Ucrainei și liderul SUA s-au întâlnit vineri, 17 octombrie, la Casa Albă pentru a discuta despre acorduri privind armele și perspectivele de pace.

Cu doar o zi înainte de întrevederea cu Zelenski, Trump a vorbit la telefon cu președintele rus Vladimir Putin.  În urma discuției cu liderul de la Kremlin, liderul de la Casa Albă a anunțat că intenționează să aibă un summit cu Putin în următoarele săptămâni la Budapesta.

Vizita așteptată a lui Putin la Budapesta a stârnit revoltă în UE. Unul dintre cei mai importanți diplomați europeni a atenționat că liderul rus ar trebui să fie împiedicat să participe la negocierile menite să înghețe războiul din Ucraina.

