Zelenski, solidar cu poporul bielorus de Ziua Libertății: „Belarusul nu poate fi pierdut”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul bielorus cu ocazia Zilei Libertății, afirmând că Belarusul nu trebuie ignorat și că Europa trebuie să rămână un spațiu al popoarelor libere.

„ Astăzi este o zi pe care fiecare bielorus o cunoaște – Ziua Libertății. Și aceasta este ziua unui popor care încă nu a câștigat independența reală și securitatea autentică pentru sine”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe X.

Liderul de la Kiev a subliniat că Belarus a trecut prin momente dificile în istoria sa și a criticat lipsa de atenție a Europei în perioadele critice. „Belarusul nu poate fi pierdut. Iar poporul bielorus nu trebuie ignorat”, a transmis acesta.

Zelenski a făcut referire și la vizita liderului de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, în Phenian, afirmând că alegerea datei este simbolică. „Faptul că Lukașenko a ales chiar această zi pentru o vizită la Phenian, mai departe de propriul popor și mai aproape de visul său de a conduce pe viață, alături de familia sa, spune multe despre intențiile sale”, a declarat președintele ucrainean.

În mesajul său, Zelenski a insistat că Europa trebuie să respingă regimurile autoritare: „Europa este o comunitate a popoarelor libere. Nu ar trebui să existe loc aici pentru dictaturi ereditare. Nu ar trebui să existe loc pentru regimuri care profită din comercializarea suveranității și din sprijinirea terorii și agresiunii”.

Președintele ucrainean a legat situația Belarusului de nevoia mai largă de stabilitate în regiune. „Europa are nevoie de pace. Iar pentru aceasta, toate popoarele europene au nevoie de libertate, fără excepție”, a adăugat acesta.

În final, Zelenski le-a transmis un mesaj direct bielorușilor și a mulțumit celor care sprijină Ucraina în conflictul cu Rusia: „Le dorim bielorușilor libertate și le mulțumim celor care sunt alături de ucraineni în apărarea împotriva agresiunii ruse”. Mesajul a fost încheiat cu sloganul devenit simbol al opoziției democratice din Belarus: „Trăiască Belarusul!”.

