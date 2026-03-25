Live TV

Zelenski, solidar cu poporul bielorus de Ziua Libertății: „Belarusul nu poate fi pierdut”

Data publicării:
Zelensky Meets Starmer Ahead Of Trump???Putin Talks
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul bielorus cu ocazia Zilei Libertății, afirmând că Belarusul nu trebuie ignorat și că Europa trebuie să rămână un spațiu al popoarelor libere.

„ Astăzi este o zi pe care fiecare bielorus o cunoaște – Ziua Libertății. Și aceasta este ziua unui popor care încă nu a câștigat independența reală și securitatea autentică pentru sine”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe X.

Liderul de la Kiev a subliniat că Belarus a trecut prin momente dificile în istoria sa și a criticat lipsa de atenție a Europei în perioadele critice. „Belarusul nu poate fi pierdut. Iar poporul bielorus nu trebuie ignorat”, a transmis acesta.

Zelenski a făcut referire și la vizita liderului de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, în Phenian, afirmând că alegerea datei este simbolică. „Faptul că Lukașenko a ales chiar această zi pentru o vizită la Phenian, mai departe de propriul popor și mai aproape de visul său de a conduce pe viață, alături de familia sa, spune multe despre intențiile sale”, a declarat președintele ucrainean.

În mesajul său, Zelenski a insistat că Europa trebuie să respingă regimurile autoritare: „Europa este o comunitate a popoarelor libere. Nu ar trebui să existe loc aici pentru dictaturi ereditare. Nu ar trebui să existe loc pentru regimuri care profită din comercializarea suveranității și din sprijinirea terorii și agresiunii”.

Președintele ucrainean a legat situația Belarusului de nevoia mai largă de stabilitate în regiune. „Europa are nevoie de pace. Iar pentru aceasta, toate popoarele europene au nevoie de libertate, fără excepție”, a adăugat acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În final, Zelenski le-a transmis un mesaj direct bielorușilor și a mulțumit celor care sprijină Ucraina în conflictul cu Rusia: „Le dorim bielorușilor libertate și le mulțumim celor care sunt alături de ucraineni în apărarea împotriva agresiunii ruse”. Mesajul a fost încheiat cu sloganul devenit simbol al opoziției democratice din Belarus: „Trăiască Belarusul!”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban are un job „modest” după divorțul de Nicole Kidman. Ce face acum artistul pentru a-și plăti...
Cancan
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu fosta rivală a Simonei Halep. De 7 luni e ”dată dispărută”
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Șumudică, reacție șoc: “N-avem nicio șansă cu Turcia! Am stat în carantină Covid cu turcul de la Roma! Făcea...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Care este pluralul corect al cuvântului „spam”. Cei mai mulţi folosesc forma greşită
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
5 lucruri mai puțin cunoscute despre „Moulin Rouge!”: Nicole Kidman s-a rănit grav la filmări și a ratat un...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Ajutoarele la pensie vor ajunge abia în luna mai la pensionari. De ce nu se mai dau în aprilie?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”