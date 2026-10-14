Zelenski spune că se simte trădat de Trump: „Dacă te afli la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc. E păcat că pierdem un partener”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, într-un interviu, că a fost „dureros” faptul că Donald Trump a luat partea taberei adverse în războiul în curs dintre Ucraina și Rusia, după ce președintele SUA a afirmat că liderul de la Kiev ar trebui înlocuit, relatează Reuters.

Liderul ucrainean a declarat pentru Piers Morgan Uncensored: „Este dureros când președintele Trump alege o parte, nu partea noastră”.

El a mai spus că nu are nimic împotrivă ca Trump să se afle între Ucraina și Rusia, dar a adăugat: „Dacă te afli la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc”.

Întrebat dacă se simte trădat de liderul de la Casa Albă, care, în weekend, a cerut ca Ucraina să aibă un nou președinte după ce a acceptat să ridice sancțiunile asupra exporturilor rusești de motorină, Zelenski a răspuns: „Sincer, da... dar este puțin mai complicat decât simplele mele emoții sau sentimente”.

„E păcat că pierdem un partener puternic”, a adăugat el.

Zelenski a mai spus: „Nu ne vindem țara... pentru noi nu e o chestiune de afaceri, ci pur și simplu viața noastră, iar aceasta este țara noastră”.

Declarația liderului de la Kiev vine în contextul în care președintele american Donald Trump nu s-a arătat dispus să pună mai multă presiune asupra Rusiei din cauza războiului din Ucraina, în pofida criticilor la adresa abordării sale recente, sugerând în schimb că Ucraina trebuie să facă mai mult pentru a ajunge la un acord de pace.

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Editor : A.M.G.