Live TV

Zelenski spune că se simte trădat de Trump: „Dacă te afli la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc. E păcat că pierdem un partener”

Data publicării:
Volodimir Zelenski / Donald Trump
Donald Trump consideră că Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea sa de a intermedia încheierea războiului din Ucraina, iar acum l-a scos țap ispășitor și pentru criza de motorină care afectează și SUA. Colaj foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, într-un interviu, că a fost „dureros” faptul că Donald Trump a luat partea taberei adverse în războiul în curs dintre Ucraina și Rusia, după ce președintele SUA a afirmat că liderul de la Kiev ar trebui înlocuit, relatează Reuters.

Liderul ucrainean a declarat pentru Piers Morgan Uncensored: „Este dureros când președintele Trump alege o parte, nu partea noastră”.

El a mai spus că nu are nimic împotrivă ca Trump să se afle între Ucraina și Rusia, dar a adăugat: „Dacă te afli la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc”.

Întrebat dacă se simte trădat de liderul de la Casa Albă, care, în weekend, a cerut ca Ucraina să aibă un nou președinte după ce a acceptat să ridice sancțiunile asupra exporturilor rusești de motorină, Zelenski a răspuns: „Sincer, da... dar este puțin mai complicat decât simplele mele emoții sau sentimente”.

„E păcat că pierdem un partener puternic”, a adăugat el.

Zelenski a mai spus: „Nu ne vindem țara... pentru noi nu e o chestiune de afaceri, ci pur și simplu viața noastră, iar aceasta este țara noastră”.

Declarația liderului de la Kiev vine în contextul în care președintele american Donald Trump nu s-a arătat dispus să pună mai multă presiune asupra Rusiei din cauza războiului din Ucraina, în pofida criticilor la adresa abordării sale recente, sugerând în schimb că Ucraina trebuie să facă mai mult pentru a ajunge la un acord de pace.

Citește și:

Kremlinul, despre armistițiului energetic Rusia - Ucraina anunțat de Donald Trump: „Ce înseamnă acesta? Au fost precizate detaliile?”

Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski. Liderul ucrainean, scos țap ispășitor pentru o problemă creată de Washington

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
toma cuzin fb
2
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
actorul rj mitte rade
3
A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”
traian basescu in fata ta digi24
4
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea...
Luca Niculescu.
5
Surse: PSD intră la guvernare alături de miniștri tehnocrați propuși de Nicușor Dan. PNL...
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe toată lumea: ”Eu și Alina ne-am despărțit”
Digi Sport
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe toată lumea: ”Eu și Alina ne-am despărțit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Groenlanda Danemarca
Groenlanda îl contrazice pe Donald Trump pe tema explorării zăcămintelor insulei arctice: „Suntem foarte departe”
mine ucraina
Ucraina, presărată cu mine terestre la o scară nemaiîntâlnită de la războiul din Vietnam. Cum încearcă specialiștii să curețe terenul
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Kremlinul, despre armistițiului energetic Rusia - Ucraina anunțat de Donald Trump: „Ce înseamnă acesta? Au fost precizate detaliile?”
Vladimir Putin și Donald Trump
„3 până la 3,5 milioane de tone”. Rusia anunță când semnează contractul cu Trump pentru motorină
Andy Burnham, Volodymyr Zelensky
Andy Burnham își propune să „repare relațiile” dintre Ucraina și SUA. Marea Britanie vrea să accelereze livrările de rachete către Kiev
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu a prezentat oficial cele 10 priorități pentru...
F-16 decolare exercițiu NATO
Tulcea: Al patrulea mesaj RO-ALERT primit în cursul acestei zile de...
NATO rusia steag
„Nu ai cărțile necesare” s-a transformat în „Nu-ți juca așii”. Dilema...
2026-10-08-5013
Stenograme din ședința PSD: „Dacă ne dați muniție, votez cu trei...
Ultimele știri
Florin Manole, propus la Ministerul Muncii, spune că pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea: „Nu pot să vă spun cifrele”
Adrian Câciu: „Primele trei luni vor fi grele”. Social-democratul spune ce fel de guvernare își va asuma PSD
Două nave s-au scufundat în apropierea strâmtorii Ormuz după ce au fost lovite de proiectile: „Confirmă amenințarea continuă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii ies, în sfârșit, din perioada problemelor financiare. În a doua jumătate a lunii octombrie 2026...
Cancan
Care este, de fapt, cauza morții lui Daniel Oprea. Prezentatorul TV nu a făcut infarct
Fanatik.ro
Ianis Stoica, la un pas de transferul de 2,5 milioane euro în Germania! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date rusești nu au oprit propaganda Kremlinului
Fanatik.ro
„Efectul de turmă” la U Cluj – Rapid 3-4! Expertul în xenofobie explică scandările ultrașilor. „Societatea...
Adevărul
Premierul României împușcat în plină stradă. Misterele primului asasinat politic din istoria modernă a...
Playtech
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Primele reacții, după ce legea pentru Steaua a trecut de Parlament: ”E mare lucru! S-a reparat”
Pro FM
Reacția lui MGK după ce s-a spus că regretă despărțirea de Megan Fox. Replica lui vulgară a devenit virală
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorul cu care Scarlett Johansson are o „chimie excelentă”: O, îl iubesc. Este unul dintre preferații mei
Adevarul
Lecția ucraineană de care ar trebui să țină cont și Armata Română. Profeția sumbră a unui general NATO
Newsweek
Un pensionar trebuie să returneze 100.000€ din pensie și să se reangajeze. Cum a rămas fără 19 ani de grupa I
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
12 rase de câini care pot fi dificil de crescut într-o familie cu copii mici. Ce trebuie să știe părinții
Film Now
Primele imagini din „Miami Vice ’85”. Austin Butler și Michael B. Jordan devin faimoșii detectivi Crockett și...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro