Zelenski spune că SUA au oferit garanții de securitate în schimbul unor teritorii: „Vrem să vedem mai întâi garanțiile”

President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Volodimir Zelenski Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că SUA au îndemnat Ucraina să renunțe la pretențiile teritoriale asupra zonelor capturate de Rusia, promițând în schimb garanții de securitate, anunță Anadolu Ajansi. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat la sfârșitul lunii ianuarie că Rusia va accepta garanții internaționale de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă” cu Moscova, avertizând că orice aranjament care ar menține un regim ostil la Kiev nu ar asigura o pace durabilă.

„Prietenii noștri americani pregătesc garanții de securitate. Dar au spus: mai întâi acest schimb de teritorii, sau ceva de genul acesta, și apoi garanții de securitate”, a spus el. „Cred că garanțiile de securitate trebuie să vină mai întâi.”

Zelenski a adăugat că Ucraina este dispusă să facă compromisuri, dar acest lucru nu înseamnă că „vom renunța la teritoriile noastre”.

„Ce compromis suntem dispuși să facem? Nu unul care să ofere Rusiei posibilitatea de a-și reveni rapid și de a reveni pentru a ne ocupa”, a spus președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a mai precizat că Ucraina avea garanții de securitate în Memorandumul de la Budapesta din 1994, în temeiul căruia a acceptat să renunțe la armele nucleare sovietice dislocate pe teritoriul său după dizolvarea URSS.

„Am renunțat la armele noastre nucleare și la alte arme. La multe avioane – zeci. Am renunțat la ele și am primit garanții de securitate, suveranitate și independență”, a spus Volodimir Zelenski. „În final, nu mai avem niciuna dintre aceste arme și nu avem garanții de securitate. Nimeni nu ne-a protejat independența”.

El a adăugat că orice noi garanții de securitate vor intra în vigoare numai după votul Congresului.

„Deci, de ce să ne fie frică? Nu înțeleg. Putem semna un document cu liderii privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Acesta este un semnal puternic pentru oameni: America va ajuta și va sprijini, iar europenii vor fi alături de voi dacă Rusia va veni din nou”, a spus el. „Și apoi poți discuta cu ucrainenii despre ceea ce sunt pregătiți să facă.”

„Putin este mai slab decât era”. Ministrul Apărării din Marea Britanie dezvăluie de unde importă dictatorul rus mercenari

