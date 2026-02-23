Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit.



„Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri şi cum îl putem opri... Rusia vrea să impună lumii un mod de viaţă diferit şi să schimbe vieţile pe care oamenii le-au ales pentru ei înşişi.”

Zelenski a fost întrebat și ce părere are despre pretenţia Rusiei ca Ucraina să cedeze 20% din regiunea estică a Doneţkului, pe care încă o controlează – o linie de oraşe pe care Ucraina le numeşte „oraşe-fortăreţe” – precum şi mai mult teritoriu în regiunile sudice Herson şi Zaporizhzhia. De asemenea, dacă această concesie teritorială ar fi o pretenție rezonabilă dacă duce la încetarea focului.

„Eu văd lucrurile altfel. Nu le privesc pur şi simplu ca pe un teritoriu. Le privesc ca pe o abandonare – slăbirea poziţiilor noastre, abandonarea a sute de mii de oameni ai noştri care trăiesc acolo. Aşa văd eu lucrurile. Şi sunt sigur că această „retragere” ar diviza societatea noastră.”

Zelenski a mai gost întrebat dacă acest lucru ar fi un „preț bun” atâta timp cât pare că l-ar mulțumi pe Vladimir Putin.

„Probabil că l-ar satisface pentru o vreme... are nevoie de o pauză... dar odată ce îşi revine, partenerii noştri europeni spun că ar putea dura între trei şi cinci ani. În opinia mea, şi-ar putea reveni în cel mult doi ani. Unde ar merge mai departe? Nu ştim, dar faptul că ar dori să continue [războiul] este un fapt.”

Preşedintele ucrainean rămâne, aşadar, hotărât să câştige acest război: „Victoria ar însemna revenirea la o viaţă normală pentru ucraineni şi sfârşitul masacrelor”. Dar, pentru el, „oprirea lui Putin astăzi şi împiedicarea lui să ocupe Ucraina ar fi o victorie pentru întreaga lume”. „Pentru că Putin nu se va opri la Ucraina”, se teme el.

