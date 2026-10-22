Zelenski spune cum ar putea contribui Trump la încheierea războiului din Ucraina: „Îl poate convinge pe Putin”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Donald Trump ar putea contribui la încheierea războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, schimbându-și retorica față de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, relatează European Pravda.

Într-un interviu acordat „The Diary of CEO”, liderul de la Kiev a declarat că nu știe de ce Donald Trump și-a schimbat atitudinea față de Putin. Însă voința politică a președintelui SUA ar putea contribui la încheierea războiului.

„Trump îl poate convinge pe Putin să se așeze la masa negocierilor foarte ușor. Trump trebuie să aplice față de Putin aceeași retorică pe care o folosește în privința mea. Are la îndemână sancțiunile împotriva Rusiei – nu el a votat asta, ci Congresul – și poate face acest lucru. Poate că are o relație specială cu Putin, poate e vorba de altceva – nu știu care este motivul”, a declarat Zelenski.

În ceea ce privește afirmațiile lui Trump potrivit cărora președintele Ucrainei ar fi vinovat de creșterea prețurilor la motorină în Statele Unite, Zelenski consideră că acest lucru este nedrept.

Potrivit acestuia, Ucraina lovește motorina rusă ca răspuns la atacurile Moscovei asupra infrastructurii energetice ucrainene. Un armistițiu energetic ar putea schimba situația, dar, deocamdată, lui Trump nu a reușit să ajungă la un acord în această privință.

„Președintele Trump nu poate ajunge la un acord în această privință cu Putin. Putin refuză. De aceea, președintele decide să arunce vina nu pe Putin, ci pe mine. El le explică americanilor că prețurile din SUA cresc din cauza faptului că noi lovim Rusia – ceea ce este o minciună sfruntată. Avem relații bune cu Trump și cred că este nedrept ca el să dea vina pe mine. El schimbă contextul”, a declarat Volodimir Zelenski.

Conform The Wall Street Journal, Putin a propus organizarea, luna viitoare, a unei întâlniri cu Trump și cu liderul chinez Xi Jinping pentru a discuta despre încetarea războiului din Ucraina.

Anterior, Donald Trump a declarat că Zelenski nu dorește să pună capăt războiului, iar Ucraina se află în ruine. Afirmația a fost făcută după ce președintele american a spus că a purtat o discuție cu liderul Rusiei și a ajuns la un acord cu acesta privind livrările de motorină rusească către piețele americane și mondiale.

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Editor : A.M.G.