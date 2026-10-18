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Zelenski: SUA au reluat schimbul de informații militare cu Ucraina

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Volodimir Zelenski
Foto: Profimedia
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Președintele Volodimir Zelenski a anunțat în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC că SUA au reluat schimbul de informații cu Ucraina.

SUA au reluat schimbul de informații militare și de securitate cu Ucraina după ce au suspendat schimbul de date pentru o „anumită perioadă de timp”, a anunțat președintele Zelenski, scrie Kyiv Post.

În cadrul unui interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC, conform Bloomberg, președintele a confirmat: canalele de informații au fost restabilite în urma unor tensiuni operaționale cu Washingtonul.

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, speranța că negocierile bilaterale cu oficialii americani ar putea avea loc în cursul săptămânii viitoare.

Avertismente privind blocarea aprovizionării cu energie și lacunele în sistemul de avertizare timpurie
Suspendarea temporară a fluxurilor de informații a avut loc pe fondul unor dezacorduri profunde între Washington și Kiev cu privire la regulile de țintire pe câmpul de luptă și la viitoarele mecanisme de încetare a focului.

Pe 15 octombrie, The Washington Post a relatat că oficialii serviciilor de informații americane au avertizat Ucraina că Washingtonul va opri imediat schimbul de informații dacă forțele ucrainene vor continua atacurile de lungă distanță împotriva rafinăriilor de petrol și a instalațiilor petrochimice rusești.

Avertismentul a fost transmis oficial Ambasadei Ucrainei la Washington pe fondul disputelor legate de un „armistițiu energetic” declarat unilateral de președintele american Donald Trump.

Administrația Trump avertizase anterior că ar putea suspenda cooperarea în domeniul informațiilor și bloca achizițiile europene de arme americane destinate Ucrainei, în cazul în care Kievul ar refuza să înceteze atacurile de interdicție profundă asupra infrastructurii energetice ruse.

Editor : Sebastian Eduard

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