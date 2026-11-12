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Zelenski vrea ca Europa să devină „parte integrantă” a negocierilor de pace privind Ucraina: „Trebuie să ne asigurăm”

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volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Din articol
„Fără europeni nu există sprijin pentru Ucraina”

Volodimir Zelenski a făcut presiuni asupra guvernelor din UE să-şi intensifice participarea la negocierile de pace privind Ucraina, discutând cu liderii reuniţi la Dublin chiar înainte de a fi informat despre discuţiile de joi de la Moscova dintre Vladimir Putin şi oficialii americani, relatează Politico.

„Când americanii şi ruşii discută despre acest subiect, nu este vorba doar de garanţii de securitate pentru Ucraina”, le-a spus preşedintele ucrainean liderilor la începutul summitului lor de la Dublin. „Este mai degrabă vorba despre un fel de nou cadru de securitate între Europa şi Rusia”, a punctat el.

Este „foarte bine că europenii fac acum parte din aceste discuţii”, dar aceştia nu poartă dialog direct cu Rusia, aşa că „trebuie să ne asigurăm că Europa devine o parte integrantă a acestor negocieri”, a arătat Zelenski.

Cele două zile de negocieri de pace dintre Rusia, Ucraina şi SUA, desfăşurate la Abu Dhabi, s-au încheiat miercuri fără niciun progres semnificativ - şi fără ca oficialii europeni să se alăture discuţiilor.

Guvernele din UE continuă să aibă opinii divergente cu privire la cine ar trebui să le reprezinte.

Trimişii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, s-au întâlnit joi cu liderul rus şi se vor deplasa de urgenţă la Dublin pentru a-l informa pe Zelenski despre discuţii joi seara.

Vorbind în drumul său către summitul Comunităţii Politice Europene din capitala irlandeză - o reuniune a 50 de lideri din UE şi din afara UE -, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că a primit semnale pozitive din partea discuţiilor de la Abu Dhabi, dar a subliniat, de asemenea, că Ucraina şi Europa trebuie să fie implicate.

„Mă aştept ca guvernul rus şi preşedintele rus să fie în sfârşit de acord cu aceste discuţii comune”, a spus Merz. „Vom discuta, de asemenea, cine, dacă va fi necesar, va reprezenta Uniunea Europeană. Dar aceasta este o chestiune pe care o vom discuta în spatele uşilor închise şi nu o vom face publică”, a precizat el.

„Fără europeni nu există sprijin pentru Ucraina”

Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a adoptat un ton mai sceptic, afirmând că nu a observat nicio bunăvoinţă din partea Moscovei şi a insistat că trebuie să existe mai întâi un armistiţiu înainte de discuţiile pentru un acord de pace sau despre arhitectura de securitate mai largă a Europei.

„Americanii reprezintă interesele americane, europenii reprezintă interesele europene”, a spus ea, adăugând că tratatele UE prevăd ca preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi ea însăşi să reprezinte blocul în orice discuţii - o soluţie susţinută de prim-ministrul estonian Kristen Michal într-un interviu acordat Politico.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că Europa trebuie mai întâi să ajungă la un acord cu privire la propriile propuneri de pace şi la viziunea sa privind securitatea europeană viitoare înainte de a decide cine ar trebui să o reprezinte.

Conţinutul poziţiei de negociere a Europei ar trebui să determine formatul oricăror discuţii, şi nu invers, a declarat el reporterilor în drum spre summit.

„Fără europeni nu există sprijin pentru Ucraina, să fim sinceri”, a spus el, susţinând că implicarea SUA a scăzut. „Există o oarecare mediere, bine. Dar, în cele din urmă, noi vom fi cei care vom defini şi vom decide asupra securităţii noastre viitoare ca europeni. Nu am nicio îndoială în privinţa asta”, a subliniat Macron.

Prim-ministrul luxemburghez Luc Frieden l-a susţinut pe Costa ca reprezentant al UE, în timp ce prim-ministrul irlandez Micheal Martin a solicitat o „conducere clară şi coerentă din partea Uniunii Europene la masa negocierilor”, avertizând că rămâne neclar dacă Rusia este cu adevărat interesată de pace.

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a avertizat că locul Europei în viitoarele negocieri nu este încă garantat, în timp ce omologul său ceh, Andrej Babis, şi-a exprimat optimismul că blocul se apropie de asigurarea unui loc la masa negocierilor.

Subiectul urmează să fie discutat în cadrul Consiliului European informal de vineri, la cererea premierului italian Giorgia Meloni. Costa a fost de acord să aloce timp pentru această discuţie, pe lângă agenda iniţială axată pe inteligenţa artificială.

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Editor : A.M.G.

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