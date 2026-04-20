Zi decisivă pentru Starmer: scandalul Mandelson ajunge în Parlament și îi pune în joc funcția de premier

Premierul britanic Keir Starmer susține luni o declarație crucială în Parlament, în plin scandal legat de numirea lui Peter Mandelson, după ce a ieșit la iveală că acesta nu ar fi trecut verificările de securitate. Controversa a declanșat demiteri, presiuni pentru demisie și temeri că liderul laburist își poate pierde funcția, scrie The Guardian.

Prim-ministrul urmează să susțină o declarație cu miză uriașă în fața parlamentarilor, în timp ce încearcă să depășească temerile din interiorul guvernului său că scandalul privind verificările de securitate ale lui Peter Mandelson i-ar putea costa conducerea.

În ceea ce se anunță a fi o confruntare dramatică, premierul va explica cum a fost posibil ca Mandelson să preia funcția de ambasador al Regatului Unit fără ca Ministerul de Externe să dezvăluie că a anulat decizia de a-i respinge verificările de securitate.

„Toate duc înapoi la păcatul originar”

Scandalul, dezvăluit pentru prima dată de The Guardian săptămâna trecută, a dus deja la demiterea celui mai înalt funcționar public din Ministerul de Externe, Olly Robbins, care este așteptat să apară în fața parlamentarilor marți, într-un moment ce ar putea reprezenta un nou risc major pentru Starmer.

Miniștrii și-au petrecut weekendul încercând să consolideze poziția premierului, după ce liderii partidelor de opoziție au cerut demisia acestuia, susținând că nu ar fi aprobat trimiterea lui Mandelson la Washington dacă ar fi știut situația.

Totuși, figuri importante din guvern sunt îngrijorate că această săptămână ar putea fi decisivă pentru prim-ministru, în ciuda faptului că acesta a fost întărit de modul în care a gestionat criza Iranului, dacă vor apărea informații suplimentare compromițătoare sau dacă parlamentarii laburiști sceptici își vor pierde încrederea.

„Nu știm cum se va desfășura totul, dar toate duc înapoi la păcatul originar: decizia lui Keir de a-l numi pe Peter Mandelson la Washington, deși toată lumea știa că este un risc major. Săptămâna aceasta poate merge în orice direcție”, a spus o sursă.

Starmer a declarat duminică că va face „absolut clar” în fața parlamentarilor că nu a fost informat despre verificările lui Mandelson și a calificat drept „de neiertat” faptul că Ministerul de Externe nu l-a informat, după ce el declarase în Parlament că procedurile au fost respectate.

Prim-ministrul va prezenta faptele privind verificarea de securitate a lui Mandelson, după ce le-a cerut oficialilor să le stabilească de urgență, atunci când a fost informat în cele din urmă despre decizie, marțea trecută.

Downing Street a încercat, de asemenea, să respingă argumentele susținătorilor lui Robbins, potrivit cărora acesta ar fi fost împiedicat de lege să informeze miniștrii că Mandelson nu a trecut verificările, susținând că există o diferență între implicarea în decizie și simpla informare asupra acesteia.

A fost publicat un document explicativ în care se arată: „Nicio lege nu împiedică funcționarii publici să semnaleze în mod responsabil recomandările privind verificările de securitate ale Regatului Unit, protejând în același timp informațiile sensibile detaliate, pentru a permite miniștrilor să ia decizii privind numirile sau să explice situațiile în Parlament.”

Starmer: „Sunt furios că nu am fost informat? Da, sunt”

În același timp, Starmer a declarat pentru Daily Mirror: „Faptul că nu am fost informat că Peter Mandelson nu a trecut verificările de securitate atunci când a fost numit este șocant.

Faptul că nu am fost informat când am spus în Parlament că procedurile au fost respectate este de neiertat, iar de aceea intenționez să prezint luni în Parlament faptele, astfel încât să existe transparență totală.

Dar sunt furios că nu am fost informat? Da, sunt. Sunt furios că nici alți miniștri nu au fost informați? Da, sunt. Ar fi trebuit să fiu informat, și nu am fost.”

Între timp, se înțelege că Robbins solicită consiliere juridică după ce a fost demis din funcția de șef al Ministerului de Externe și înainte de a răspunde întrebărilor comisiei pentru afaceri externe marți.

Fostul înalt funcționar este considerat furios din cauza modului în care crede că a fost tratat pe nedrept de prim-ministru și este hotărât să își prezinte propria versiune a faptelor, după ce demiterea sa a produs tensiuni în aparatul guvernamental de la Whitehall.

David Lammy a declarat pentru The Guardian că alegătorii își doresc stabilitate, nu „un partid de guvernare preocupat de autoflagelare și de conflicte interne”.

Au existat frecvente speculații că ar putea urma o competiție pentru conducerea partidului după alegerile locale și regionale din 7 mai, care se anunță dificile pentru laburiști. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, parlamentarii laburiști par să fi făcut un pas înapoi.

„La mijlocul anului 2026, în plină criză globală care afectează prețurile și costul vieții, ideea de a schimba liderul din cauza unor rezultate slabe la alegeri locale este nerealistă, dacă cineva crede că alegătorii ne vor mulțumi pentru asta”, a spus Lammy.

„Dacă am face asta, foarte repede s-ar cere alegeri generale. Și nu sunt sigur că acesta este momentul pentru așa ceva.”

Liz Kendall a insistat că Starmer nu a pus în pericol securitatea națională prin numirea lui Mandelson, în timp ce guvernul încearcă să limiteze impactul scandalului.

Întrebată de ce Starmer nu își pierde funcția din cauza scandalului, așa cum s-a întâmplat cu un număr tot mai mare de funcționari publici, ea a răspuns că acesta, „în marile decizii care privesc această țară, a luat deciziile corecte”, inclusiv în chestiuni globale.

