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„Zid de foc” de 30 de metri în Grecia. Sute de turiști, evacuați pe mare din calea incendiilor care devastează Europa

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Incendii de vegetație în Grecia. Foto Profimedia
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Din articol
Oraș turistic evacuat în Croația Alertă în mai multe regiuni din Franța Adolescent de 15 ani, anchetat după un incendiu mortal Incendii și evacuări în Marea Britanie

Un „zid de foc” lung de aproximativ trei kilometri, cu flăcări care au ajuns până la 30 de metri înălțime, a forțat evacuarea pe mare a aproximativ 500 de turiști din peninsula Halkidiki, în nordul Greciei, după ce incendiul s-a apropiat de stațiunile Siviri și Fourka. Peste 200 de pompieri, sprijiniți de avioane și elicoptere, au luptat ore întregi cu flăcările, în timp ce evacuarea pe șosea a fost considerată prea periculoasă. Grecia se află la cel mai ridicat nivel de alertă pentru incendii, iar focare puternice afectează și Croația, Franța și Marea Britanie, pe fondul valului de căldură și al secetei, scrie Euronews.

În timp ce incendiile de vegetație pun la grea încercare serviciile de intervenție din zona Mediteranei până în centrul Marii Britanii, apar tot mai multe întrebări cu privire la capacitatea Europei de a face față valurilor de căldură prelungite.

Un „zid de foc” întins pe trei kilometri, cu flăcări care au ajuns până la 30 de metri înălțime, a forțat evacuarea pe mare a sute de turiști din nordul Greciei. În același timp, incendii de vegetație au făcut ravagii în Croația, Franța și Marea Britanie, pe fondul unui val de căldură sufocant.

Peste 200 de pompieri, sprijiniți de avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor, au luptat ore întregi pentru a împiedica extinderea unui incendiu pe peninsula Halkidiki, la sud de Salonic. Flăcările se îndreptau spre stațiunile Siviri și Fourka, aglomerate de turiști în plin sezon estival.

Considerând că evacuarea pe șosea era prea periculoasă, autoritățile au evacuat aproximativ 500 de turiști cu ambarcațiuni de mici dimensiuni, nave ale pazei de coastă și ambarcațiuni ale pompierilor. Aproximativ 200 de persoane au fost transportate la bordul unei nave care aștepta în larg. În același timp, mașinile celor care încercau să fugă din calea incendiului pe șosea au rămas blocate în ambuteiaje.

„Suntem pe plajă și căutăm o modalitate de a pleca de aici”, a declarat pentru AFP Sophia, o localnică, precizând că flăcările ajunseseră deja la casele din localitate.

Doi pompieri au fost spitalizați, iar autoritățile au interzis accesul publicului în pădurile de pini din regiune, în condițiile în care meteorologii au avertizat că rafalele de vânt ar putea ajunge la 100 km/h.

Incendiul a fost ulterior adus sub control, însă echipele de intervenție au rămas în alertă din cauza riscului de reaprindere.

Grecia se află în continuare la cel mai ridicat nivel de alertă pentru incendii de vegetație la nivel național. Țara încă resimte efectele incendiului izbucnit în apropiere de Atena la începutul acestei luni, în urma căruia doi membri ai echipajului unui elicopter și-au pierdut viața, iar aproximativ 110 kilometri pătrați de pădure au ars.

Oraș turistic evacuat în Croația

Peste 150 de pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu care s-a extins rapid dintr-o pădure de pini spre localitatea turistică Lokva Rogoznica, din Croația, distrugând locuințe și vehicule.

Cel puțin 1.000 de persoane evacuate au fost adăpostite într-o sală de sport din orașul apropiat Omiš, iar un drum de coastă a fost închis, provocând cozi lungi de mașini.

Șeful serviciului croat de pompieri, Slavko Tucaković, a avertizat că urmează „o noapte dificilă”, în timp ce în zonă au fost trimise întăriri. Patru avioane Canadair folosite pentru stingerea incendiilor au rămas la sol până în zori.

Autoritățile au precizat că vântul puternic a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor și că mai mulți localnici au suferit arsuri. Incendiul a izbucnit după ce un alt focar, de pe insula Brač, fusese adus sub control cu o zi înainte, în contextul unui val de căldură care a dus temperaturile de pe litoral la niveluri record.

Alertă în mai multe regiuni din Franța

Météo-France a plasat vineri patru departamente sub cel mai ridicat nivel de alertă pentru incendii de vegetație, avertizând că, din cauza condițiilor meteorologice, riscul de izbucnire și propagare a incendiilor este „foarte ridicat în comparație cu valorile normale pentru perioada de vară”.

În cursul nopții, pompierii au reușit să aducă sub control incendiul din departamentul Aude, în apropiere de Carcassonne, după ce au salvat 73 de locuințe. Incendiul din Pas-de-Calais, în apropiere de Mont-Frieux, era însă în continuare activ vineri dimineață.

În condițiile în care valul de căldură persistă, autoritățile franceze le cer locuitorilor să rămână vigilenți pe parcursul weekendului.

Adolescent de 15 ani, anchetat după un incendiu mortal

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost pus oficial sub acuzare și plasat într-un centru de detenție pentru minori în legătură cu un incendiu de pădure izbucnit în apropierea aeroportului din Bordeaux, în urma căruia doi pompieri, rămași blocați în autospeciala lor, au murit pe 21 iulie.

Moartea celor doi, precum și cea a unui pompier voluntar în sud-estul Franței, a provocat indignare în rândul sindicatelor pompierilor. Reprezentanții acestora s-au întâlnit în această săptămână cu ministrul de Interne, Laurent Nuñez, însă au afirmat că angajamentele asumate de acesta sunt insuficiente și au amenințat cu declanșarea unei greve în septembrie, reclamând lipsa resurselor necesare.

Incendii și evacuări în Marea Britanie

Un incendiu de vegetație cu mai multe focare a cuprins locuințe din apropiere de Stourbridge, în Marea Britanie, chiar în cea mai călduroasă zi a anului în regiune. Cel puțin șase proprietăți au fost avariate, iar mai multe persoane au fost evacuate.

Trei pompieri și un copil au fost transportați la spital, iar alte șase persoane au primit îngrijiri medicale după ce au inhalat fum.

Șeful serviciului de pompieri din West Midlands, Simon Tuhill, a descris incendiul drept „unul dintre cele mai grave incidente” la care serviciul a intervenit vreodată și a pus extinderea rapidă a flăcărilor pe seama vegetației extrem de uscate.

Aproape trei sferturi din teritoriul Angliei se confruntă cu secetă, iar premierul Andy Burnham le-a cerut comercianților să limiteze vânzarea grătarelor de unică folosință.

Editor : Ș.A.

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