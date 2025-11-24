Live TV

Zona din Ucraina din care soldații lui Vladimir Putin riscă să nu se mai întoarcă: „100% vei ajunge într-un sac pentru cadavre”

Data publicării:
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Soldați ruși. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat o convorbire telefonică interceptată în care sunt descrise pierderile catastrofale suferite de Rusia în zona pădurii Serebrianske din regiunea Luhansk, unde se pare că unități întregi sunt nimicite în atacurile în curs, relatează Kyiv Post.

În înregistrare, care a fost publicată duminică, un militar rus avertizează un camarad că detașarea în sectorul Serebrianske echivalează practic cu o condamnare la moarte. El vorbește despre „zeci” de cadavre împrăștiate prin pădure, multe dintre ele purtând încă insigne ale brigăzii aeropurtate Vostok.

„Intri în pădure și vezi cadavre unul peste altul”, a afirmat soldatul.

„Toți tipii care zac acolo au aceeași insignă – nenorocitul ăla de Vostok. Sunt zeci de astfel de insigne împrăștiate pe jos”.

Conform interceptării, unitățile aeropurtate și de asalt rusești sunt aproape complet anihilate în încercările lor de a avansa prin terenul împădurit. Militarul povestește cum o unitate ar fi pierdut o companie întreagă – „200 de oameni, serios”, spune el – în timpul operațiunilor recente.

El îl îndeamnă pe interlocutorul său să nu se transfere la unitatea care luptă lângă Serebrianske, spunând că poate alege între o șansă de supraviețuire de 90% în altă parte și „100% că vei ajunge într-un sac pentru cadavre acolo”.

Serviciul de informații al Ucrainei a reamintit că orice soldat rus care vrea să evite să devină „încă un cadavru în Serebrianske” poate să sune la linia telefonică de predare „Vreau să trăiesc” de pe Telegram, care le oferă șansa de a-și salva viața.

Inițiativa „Vreau să trăiesc” a Kievului oferă instrucțiuni și garanții soldaților ruși care doresc să se predea în siguranță forțelor ucrainene.

Citește și:

„Trimiteți-i în față”. Civilii ucraineni sunt folosiți drept scuturi umane de către soldații ruși. Interceptări de pe front

„E o nebunie”. Rușii își bombardează propriile orașe cu bombe ghidate nefuncționale, arată o interceptare a serviciilor ucrainene

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
3
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
4
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
5
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
”Bă, tu ești nebun!”. Gestul necugetat cu care Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a suferit o operație grea
Digi Sport
”Bă, tu ești nebun!”. Gestul necugetat cu care Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a suferit o operație grea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
satelit care orbiteaza pamantul
Panicați de riscul pierderii datelor de spionaj oferite de SUA armatei ucrainene, aliații europeni caută soluții de avarie
soldați ucraineni într-un exercițiu militar
Trupele de asalt ucrainene au eliberat centrul orașului Pokrovsk. O parte a trupelor ruse, izolate, sunt într-o „situție dificilă”
Daily Life In Rzeszow, Poland - 19 Nov 2025
Sabotajul feroviar din Polonia: Varșovia acuză un al treilea ucrainean că ar fi acționat la comanda Rusiei
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Putin dezvăluie originea planului lui Trump prin care practic obligă Ucraina să capituleze: „Sunt în concordanță cu negocierile”
Andrii Sîbiga, ministrul ucrainean de Externe. Foto: Profimedia Images
Ucraina sfidează ultimatumul SUA și cere continuarea presiunilor asupra Rusiei
Recomandările redacţiei
Folder, judge's hammer on table
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului...
d trumo cu cravata in vant
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit...
pensie.newsweek
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%...
photo-collage.png - 2025-11-24T162724.436
Explozie puternică într-un bloc din județul Brăila: mai multe...
Ultimele știri
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Lituania a condamnat la închisoare un ucrainean care a încercat să incendieze un magazin Ikea. Rusia nu e străină de acțiunile lui
Fiul lui Tudorel Toader, cercetat de polițiști după acuzații de hărțuire sexuală. Facultatea de Drept a anunțat suspendarea sa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Ea este nora lui Tudorel Toader. Imagini de poveste de la nunta cu bărbatul acuzat acum de hărțuire
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
Adevărul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Playtech
Cât este indemnizația de handicap mediu la final de 2025: sumele pentru adulţi şi copii
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre...
Newsweek
Impozit pe pensiile militare, anulat în instanță. Ce se poate face în cazul pensiilor contributive? DOCUMENT
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu