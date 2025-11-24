Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat o convorbire telefonică interceptată în care sunt descrise pierderile catastrofale suferite de Rusia în zona pădurii Serebrianske din regiunea Luhansk, unde se pare că unități întregi sunt nimicite în atacurile în curs, relatează Kyiv Post.

În înregistrare, care a fost publicată duminică, un militar rus avertizează un camarad că detașarea în sectorul Serebrianske echivalează practic cu o condamnare la moarte. El vorbește despre „zeci” de cadavre împrăștiate prin pădure, multe dintre ele purtând încă insigne ale brigăzii aeropurtate Vostok.

„Intri în pădure și vezi cadavre unul peste altul”, a afirmat soldatul.

„Toți tipii care zac acolo au aceeași insignă – nenorocitul ăla de Vostok. Sunt zeci de astfel de insigne împrăștiate pe jos”.

Conform interceptării, unitățile aeropurtate și de asalt rusești sunt aproape complet anihilate în încercările lor de a avansa prin terenul împădurit. Militarul povestește cum o unitate ar fi pierdut o companie întreagă – „200 de oameni, serios”, spune el – în timpul operațiunilor recente.

El îl îndeamnă pe interlocutorul său să nu se transfere la unitatea care luptă lângă Serebrianske, spunând că poate alege între o șansă de supraviețuire de 90% în altă parte și „100% că vei ajunge într-un sac pentru cadavre acolo”.

Serviciul de informații al Ucrainei a reamintit că orice soldat rus care vrea să evite să devină „încă un cadavru în Serebrianske” poate să sune la linia telefonică de predare „Vreau să trăiesc” de pe Telegram, care le oferă șansa de a-și salva viața.

Inițiativa „Vreau să trăiesc” a Kievului oferă instrucțiuni și garanții soldaților ruși care doresc să se predea în siguranță forțelor ucrainene.

Editor : A.M.G.