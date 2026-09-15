Zvonuri despre demisia lui Christine Lagarde: cine ar putea prelua șefia BCE și ce mize ascunse agită marile capitale europene

Franța ar putea să-l susțină pe fostul șef al Băncii Centrale Olandeze, Klaas Knot, pentru a-i urma lui Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene, în cadrul unei înțelegeri prin care un candidat francez ar urma să fie ales pentru funcția de economist-șef, au declarat surse pentru Reuters. Deși mandatul lui Lagarde se prelungește până în octombrie 2027, zvonurile despre demisia sa anticipată au persistat în cea mai mare parte a acestui an.

Klaas Knot

Economist monetar de profesie, Knot, în vârstă de 59 de ani, a ocupat două mandate complete de șef al băncii centrale olandeze, între 2011 și 2025, și de atunci și-a petrecut cea mai mare parte a timpului într-un rol consultativ sau în campanie pentru președinția BCE.

Cei 14 ani ai săi în Consiliul Guvernatorilor BCE, care stabilește rata dobânzii, pot fi caracterizați prin două perioade distincte: ostilitatea din ce în ce mai deschisă față de măsurile de stimulare ale președintelui BCE, Mario Draghi, și armonia perfectă cu Christine Lagarde, care i-a succedat lui Draghi în 2019.

Considerat un susținător pragmatic al politicilor, Knot s-a alăturat unei perioade de tulburări, în care zona euro a suferit o serie de crize financiare și de datorii care amenințau să o destrame. Inițial, el își exprimase rezervele cu privire la promisiunea lui Draghi de a păstra moneda euro, „orice ar fi”, dar, spre deosebire de colegul său german, a revenit și, în cele din urmă, a numit-o un moment crucial.

Cu toate acestea, el a intrat în conflict deschis cu Draghi în anii următori, când BCE a declanșat un efort masiv de stimulare pentru a reaprinde inflația în deceniul în care aceasta a sub atins ținta de 2%.

Criticile au fost inițial rezervate discuțiilor private, dar au ieșit la iveală la sfarsitul anului 2019, când Draghi a impus o nouă schemă de stimulare economică, în ciuda opoziției a unei treimi dintre factorii de decizie politică, o ruptură fără precedent pentru un organism colegial care, de obicei, decide problemele în unanimitate.

Sub conducerea lui Lagarde, Knot a revenit în forță, chiar dacă a fost un susținător timpuriu al unei politici mai stricte ca răspuns la creșterea istorică a inflației din 2022.

Din 2021, Knot a ocupat și funcția de președinte al Consiliului pentru Stabilitate Financiară, un organism global responsabil de monitorizarea stresului financiar și de elaborarea de recomandări de politici.

Pablo Hernandez de Cos

Considerat un susținător al politicilor moderate, de Cos, în vârstă de 55 de ani, conduce Banca Reglementelor Internaționale, grupul global umbrelă al băncilor centrale, din 2025.

De asemenea, a ocupat un mandat de șase ani ca guvernator al Băncii Spaniei, din 2018 până în 2024, o perioadă tumultoasă care a început cu o inflație extrem de scăzută, urmată de pandemie și un ciclu istoric de majorări ale ratelor dobânzii pentru a stăvili inflația galopantă.

De Cos a ocupat și funcția de economist-șef al Băncii Spaniei, luând rara decizie de a trece de la un rol de personal la un rol de elaborare a politicilor, o reflectare a succesului său în creșterea vizibilității cercetării în cadrul băncii.

Colegii îl descriu ca fiind un economist pragmatic, posibil chiar un alegător indecis, care aduce întotdeauna o multitudine de dovezi și date prin care să-și susțină argumentele, evită dogmele și este cunoscut pentru faptul că este un jucător de echipă.

La începutul acestui an, când unii dintre cei mai importanți bancheri centrali ai lumii l-au susținut deschis pe Jerome Powell, pe atunci președintele Rezervei Federale a SUA, în ciuda presiunilor politice, de Cos a fost considerat un coordonator cheie al procesului.

De Cos a dobândit, de asemenea, un profil internațional atunci când a ocupat funcția de președinte al Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancară, cel mai important forum global dedicat monitorizării și armonizării regulilor bancare.

Joachim Nagel

Șeful Bundesbank din 2022, Nagel, în vârstă de 60 de ani, a schimbat fundamental relația Germaniei cu BCE.

În timp ce predecesorul său, Jens Weidmann, s-a aflat ani de zile în conflict deschis cu BCE condusă de Mario Draghi, Nagel și-a atenuat retorica și s-a reîntors la grup, chiar dacă rămâne un susținător moderat.

Colegii spun că Nagel, care este și el economist cu doctorat, își exprimă clar limitele, dar poate face compromisuri în alte chestiuni și nu se știe că s-ar fi opus vreunei decizii politice cheie în timpul mandatului său, o schimbare majoră față de ostilitățile predecesorilor săi.

De asemenea, el a susținut crearea Schemei Europene de Asigurare a Depozitelor, un proiect căruia Berlinul i s-a opus de mult timp, temându-se că contribuabilul german ar trebui să plătească pentru iresponsabilitatea financiară a altora.

Nagel a apărat cu înverșunare independența BCE, a respins criticile politice la adresa băncii și a susținut recent că unele dintre propunerile partidului de extremă dreapta AfD sunt autodistructive și ar putea speria investitorii.

Membru al Partidului Social-Democrat din Germania, Nagel a deținut anterior funcții de conducere la Banca Reglementelor Internaționale și la Grupul KfW.

Nadia Calvino

Calvino, președinta Băncii Europene de Investiții, nu și-a exprimat niciodată interesul public pentru postul la BCE, dar numele ei apare din când în când în conversații private.

Este cunoscută ca o bună oratoare și o manageră eficientă și nemiloasă, o calitate cheie în conducerea unei organizații mari și a unui Consiliu Guvernator format din 27 de membri, majoritatea fiind obișnuiți să fie șefi de rang înalt în propriile bănci centrale.

Deși Calvino, în vârstă de 57 de ani, fost ministru spaniol, nu este economist monetar, Lagarde a dovedit că aceasta nu este o calitate esențială. Sexul ei ar putea juca, de asemenea, în favoarea sa, deoarece există doar două femei în Consiliu și ambele urmează să plece anul viitor.

Editor : Ș.R.