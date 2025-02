Ukrainska Pravda: Aproximativ 50.000 de militari din toate ramurile Forțelor Armate ale Ucrainei vor fi transferați în Forțele Terestre

Aproximativ 50.000 de militari din toate ramurile Forțelor Armate ale Ucrainei sunt transferați la Forțele Terestre, arată o sursă a publicației Ukrainska Pravda.

Aproximativ 50.000 de militari din toate ramurile și tipurile de trupe vor fi transferați în Forțele Terestre pentru a consolida brigăzile de luptă și a iniția procesul de rotație, în conformitate cu un ordin emis de Oleksandr Sirskîi, comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, la data de 11 ianuarie.

„O sursă UP de încredere din cadrul Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei afirmă că transferul implică aproximativ 50.000 de militari. Aceasta reprezintă 20% din totalul trupelor ucrainene aflate în prezent pe linia frontului, pe baza cifrelor raportate de The New York Times.”

Scopul unui transfer atât de mare este de a începe prima rotație la scară largă în trei ani de război.

„Trebuie să facem acest lucru pentru a lansa mecanismul de rotație. Resursele care sunt în prezent antrenate în centrele de instruire sunt suficiente doar pentru o reaprovizionare minimă a unităților, nu pentru susținerea completă a componentei de luptă. Și datorită acestor mișcări între trupe, precum și recrutării, vom putea face acest lucru. Avem deja un plan de rotație aprobat”, a declarat sursa pentru UP.

Când a fost întrebată dacă decizia de a lansa mecanismul de rotație a fost legată de posibile negocieri sau de o înghețare pe linia frontului, sursa a spus că nu. Acesta a precizat că armata ucraineană ar fi capabilă să efectueze rotații în fața unui război major.

Anterior, s-a raportat că, în 2024 și la începutul anului 2025, personalul din Forțele Aeriene Ucrainene va fi transferat în masă către Forțele Terestre pentru a suplimenta brigăzile de luptă. Cel mai recent ordin al comandantului suprem Oleksandr Sirskîi privind transferul de personal a fost primit de unitățile Forțelor Aeriene la 11 ianuarie.

