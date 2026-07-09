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Ultima femeie executată în Marea Britanie, Ruth Ellis, a fost graţiată postum. Guvernul recunoaşte o „nedreptate profundă”

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ruth ellis profimedia
Ruth Ellis. Foto: Profimedia
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Ultima femeie executată în Regatul Unit, Ruth Ellis, a fost graţiată postum, a anunţat guvernul britanic, recunoscând că femeia a fost victima unei „nedreptăţi profunde”. Grațierea vine la 71 de ani după ce Ellis a fost spânzurată pentru că şi-a ucis partenerul violent.

Ruth Ellis, care avea 28 de ani şi lucra într-un club de noapte, a fost spânzurată în iulie 1955 pentru că şi-a împușcat mortal partenerul, David Blakely, la ieşirea dintr-un bar din Londra.

Cu zece zile înainte să-l ucidă, Blakely i-a dat un pumn în burtă partenerei sale însărcinate, provocându-i un avort spontan.

Juriul a condamnat-o la moarte după doar 20 de minute de deliberări.

„Am onoarea să anunţ că Majestatea Sa regele a acceptat, la recomandarea noastră, o graţiere condiţionată a lui Ruth Ellis", a anunţat miercuri în Parlament vicepremierul David Lammy.

„Dacă această graţiere nu înseamnă că Ruth Ellis era nevinovată de uciderea lui David Blakely, ea înlocuieşte cu toate acestea pedeapsa cu moartea cu o condamnare la închisoare pe viaţă, pentru a recunoaşte astfel o nedreptate profundă în acest dosar excepţional”, a declarat David Lammy, care este totodată ministru al Justiţiei.

Doi dintre nepoţii lui Ruth Ellis se aflau în galeria publicului, în Parlament, la acest anunţ.Ea avea doi copii, în vârstă de trei şi 10 ani, atunci când a fost executată.

Copiii şi nepoţii lui Ruth Ellis au mai încercat, fără succes, să obţină o anulare a condamnării, în 2003, la Curtea de Apel. Ei au continuat să militeze pentru ca Ellis să fie graţiată.

„I s-a făcut în sfârşit dreptate bunicii noastre", a declarat într-un comunicat o nepoată a lui Ellis, Laura Enston.

„Această graţiere nu şterge ceea ce s-a întâmplat acum 71 de ani (...). Însă ea afirmă în mod oficial şi definitiv că Ruth nu ar fi trebuit să fie executată, că nu i s-a făcut dreptate", a adăugat ea.

Laura Enston aminteşte că bunica sa a fost „victima unor violenţe repetate şi brutale".

Execuția lui Ruth Ellis a contribuit la schimbarea atitudinii opiniei publice în privința pedepsei cu moartea. Aceasta a fost abolită în 1973 în Regatul Unit.

Acest caz a fost adaptat pentru cinematografie în 1985, cu filmul „Dance with a Stranger", cu Miranda Richardson şi Rupert Everett.

Editor : M.B.

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